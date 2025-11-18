ΛΔ Κονγκό: Η στιγμή της βαριάς προσγείωσης του αεροσκάφους με τον υπουργό Ορυχείων - Βίντεο

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Ορυχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Louis Watum Kabamba, και άλλα μέλη αντιπροσωπείας το πρωί της Δευτέρας (17/11), ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά καθώς ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης.

Ο υπουργός και η αντιπροσωπεία του δεν τραυματίστηκαν.

Δείτε το βίντεο με την βαριά προσγείωση (crash landing) του μικρού αεροσκάφους:

https://www.instagram.com/reel/DRMt8sKimXE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Το αεροσκάφος πετούσε από την πρωτεύουσα Κινσάσα, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Kolwezi στην επαρχία Lualaba», δήλωσε ο Isaac Nyembo, σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού Ορυχείων, στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο μετά το ατύχημα.

«Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Ο Nyembo είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν πάρει φωτιά, αλλά οι αποσκευές τους υπέστησαν ζημιές.

Ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι ήταν καθ' οδόν προς το Kolwezi για να εκτιμήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλόντο, όπου 32 άτομα σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο ορυχείο το Σάββατο (15/11).

