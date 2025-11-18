Τέξας: Χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» και το CAIR

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ μιλάει στους δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στις 5 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε την Τρίτη ότι κατέταξε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και το Council on American-Islamic Relations (CAIR) στις ξένες τρομοκρατικές και διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις. Την ίδια ώρα, ανέφερε πως η απόφαση επιτρέπει στην πολιτεία να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια αγοράς γης από τις συγκεκριμένες ομάδες και να κινηθεί δικαστικά εις βάρος τους.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X, η απόφαση «απαγορεύει την αγορά ή απόκτηση γης στο Τέξας και εξουσιοδοτεί τον γενικό εισαγγελέα να κινηθεί δικαστικά για να τους κλείσει».

Το CAIR, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσουλμανικές οργανώσεις στις ΗΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο της κίνησης αυτής. Σύμφωνα με το διάταγμα που δημοσιοποίησε ο Άμποτ και φέρει σημερινή ημερομηνία, ο χαρακτηρισμός συνδέεται με τη στήριξη που φέρεται να παρείχε η οργάνωση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο Ισραήλ, με παλαιότερες διασυνδέσεις με δίκτυο της Χαμάς στις ΗΠΑ, αλλά και με άλλες υποθέσεις.

Το διάταγμα αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά δικαιολογούν την ένταξη των δύο οργανώσεων στις τρομοκρατικές και εγκληματικές ομάδες του Τέξας. Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη, η πολιτεία θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των νέων περιορισμών.

Η κίνηση αναμένεται να πυροδοτήσει συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς το CAIR διατηρεί έντονη παρουσία στις δημόσιες παρεμβάσεις για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ.

