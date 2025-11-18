Οργή κατά Μερτς στη Βραζιλία: Έκανε υποτιμητικές δηλώσεις για την πόλη που διεξάγεται η COP30

«Ρώτησα δημοσιογράφους που με συνόδευσαν στη Βραζιλία την περασμένη εβδομάδα: 'ποιός ανάμεσά μας θα ήθελε να μείνει εδώ;. Κανείς δεν σήκωσε το χέρι του», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος

Newsbomb

Οργή κατά Μερτς στη Βραζιλία: Έκανε υποτιμητικές δηλώσεις για την πόλη που διεξάγεται η COP30

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο γερμανικό υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025.

AP/Ebrahim Noroozi
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς που κρίθηκαν υποτιμητικές προς τη Μπελέμ, την πόλη του Αμαζονίου που φιλοξενεί τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στη Βραζιλία, κυρίως εκ μέρους των τοπικών αρχών.

Η Μπελέμ, πρωτεύουσα της βόρειας Πολιτείας Παρά, είναι μια πόλη 1,4 εκατομμυρίου κατοίκων με θερμό και υγρό κλίμα και με περιορισμένες υποδομές, όπου περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ζει μέσα σε φαβέλες.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο βραζιλιάνικος Τύπος αναπαρήγαγε χθες, Δευτέρα, δηλώσεις του συντηρητικού καγκελάριου μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών που προηγήθηκε της COP30, στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

"Ζούμε σε μια από τις ωραιότερες χώρες στον κόσμο. Ρώτησα δημοσιογράφους που με συνόδευσαν στη Βραζιλία την περασμένη εβδομάδα: 'ποιός ανάμεσά μας θα ήθελε να μείνει εδώ;. Κανείς δεν σήκωσε το χέρι του", δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια ενός εμπορικού συνεδρίου στο Βερολίνο.

"Όλος ο κόσμος ήταν κατενθουσιασμένος που επέστρεψε στη Γερμανία και που έφυγε από αυτό το μέρος", τόνισε.

«Αλαζονεία και προκαταλήψεις»

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Παρά, ο Χέλντερ Μπαρμπάλο, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του καταγγέλλοντας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ "τη γεμάτη προκαταλήψεις ομιλία του Γερμανού καγκελάριου".

"Είναι περίεργο που βλέπουμε ότι αυτοί που συνέβαλαν στην υπερθέρμανση του πλανήτη εκπλήσσονται με τη ζέστη στην Αμαζονία", πρόσθεσε.

"Δυστυχώς, ο Γερμανός καγκελάριος εκφώνησε μια ομιλία γεμάτη αλαζονεία και προκαταλήψεις σε αντίθεση με τον λαό του, που δείχνει στους δρόμους της Μπελέμ ότι έχει καταγοητευτεί με την πόλη μας", δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ιγκόρ Νορμάντο, επίσης στην πλατφόρμα Χ.

Στον ειδησεογραφικό ιστότοπο UOL, μια στήλη του δημοσιογράφου Τζαμίλ Τσάντε που δημοσιεύτηκε σήμερα είχε τίτλο: "Μερτς, η ξενοφοβία σου είναι το νέο τείχος του Βερολίνου".

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε επιμείνει η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα να διεξαχθεί στην Αμαζονία, παρά τις επικρίσεις για τα προβλήματα στις υποδομές της Μπελέμ.

Τη Δευτέρα, σε ομιλία κατά τη διάρκεια συνόδου της ολομέλειας της COP30, ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ υιοθέτησε τελείως διαφορετικό τόνο από αυτόν του καγκελαρίου του, δηλώνοντας ότι "οι υπέροχοι άνθρωποι της Βραζιλίας" τον "κέρδισαν με τη ζεστή φιλοξενία τους".

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Οι κρίσιμες στιγμές της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πάτρικ Μπέβερλι: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Πήγε να πνίξει την αδελφή του»

19:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν πέντε από τους 24 κατηγορούμενους

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Δελφίνι εμφανίστηκε στη Βενετία: «Μαγεύει» με τα ακροβατικά άλματα του

19:16ΚΟΣΜΟΣ

9 «ηγέτες» που καταδικάστηκαν σε θάνατο - Από τον Μουσολίνι μέχρι τον Σαντάμ και τον Τσαουσέσκου

19:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες σε Στερεά Ελλάδα και Κρήτη - Σε ποιο μέρος ο υδράργυρος «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς Κελσίου

18:59LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω να ξεκινάω από το μηδέν»

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά Μερτς στη Βραζιλία: Έκανε υποτιμητικές δηλώσεις για την πόλη που διεξάγεται η COP30 - «Όλοι ενθουσιάστηκαν που έφυγαν από εκεί»

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα - Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρύπανση: Ελάχιστο πλαστικό αρκεί για να σκοτώσει θαλάσσια ζώα - Τρομακτικά τα ευρήματα νέας μελέτης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά - Κύθνου: Ξεκινούν από την Παρασκευή τα δρομολόγια

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εξαπέλυσε το Κίεβο - Έκλεισαν τα αεροδρόμια της Μόσχας

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Σπουδαίο βραβείο από την FIFPRO - Πρώτος Έλληνας που το κερδίζει

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Radiohead: Απρόβλεπτο setlist και διάθεση ανανέωσης στο ευρωπαϊκό tour τους - Τι έγινε στη Μπολόνια

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για τις σφαγες Αλαουιτών μετά την πτώση του Άσαντ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Καζίνο Λουτρακίου για κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: «Καμία εμπλοκή με έκνομες ενέργειες»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ήθελε πισίνα και βρήκε χρυσό 700.000 ευρώ στον κήπο του - Πήρε μόνο μπράβο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» και το CAIR - Τους απαγορεύεται να αγοράσουν γη στην πολιτεία

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτό δεν θα συμβεί» - Ηχηρό μήνυμα Σέινμπαουμ προς Τραμπ για σενάρια αμερικανικών πληγμάτων κατά των καρτέλ στο Μεξικό

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα μαϊμού επενδύσεων: Νέες καταγγελίες από επιχειρηματίες - «Έχασα γύρω στις €400.000»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον, ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα»: 29χρονος Αλβανός ομολόγησε τον ξυλοδαρμό 58χρονου που έπεσε νεκρός

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδελφές Κέσλερ: Οι θρυλικές δίδυμες έδωσαν τέλος στη ζωή τους την ίδια ημέρα με «υποβοηθούμενη αυτοκτονία»

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά, είχε μισθώσει αμάξι που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότερα οι δράστες της δολοφονίας Λάλα

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα - Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:49ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης»: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας για το σενάριο επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Καζίνο Λουτρακίου για κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: «Καμία εμπλοκή με έκνομες ενέργειες»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ: Η φαρμακερή του ατάκα για το διαζύγιο της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ