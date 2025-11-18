Ισπανία: Νέα στρατιωτική βοήθεια 615 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία με φόντο την «Γκουέρνικα»

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει η ισπανική κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ποζάρει με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μπροστά από το έργο «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο στη Μαδρίτη, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ένα «νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας» προς το Κίεβο ύψους 615 εκατομμυρίων ευρώ από τον «επόμενο μήνα» ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ώστε να ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό στη σύγκρουσή του με τον ρωσικό.

«Ενημέρωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι τον επόμενο μήνα, η Ισπανία θα κινητοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα στρατιωτικής υποστήριξης για την Ουκρανία ύψους 615 εκατομμυρίων ευρώ», είπε κατά την έναρξη συνέντευξης Τύπου των δύο ηγετών στη Μαδρίτη.

Αυτό το πακέτο βοήθειας «θα περιλαμβάνει, κατά προτεραιότητα, την παράδοση νέου αμυντικού εξοπλισμού αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, ως μέρος της διμερούς συμφωνίας ασφαλείας μας» ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, διευκρίνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός μετά την τελετή της υπογραφής διμερών εγγράφων, αναφέρθηκε και στην καταπολέμηση της «ρωσικής παραπληροφόρησης».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε «την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης» απέναντι στον «νεοιμπεριαλισμό του Πούτιν».

«Ο αγώνας σας είναι δικός μας», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους, στεκόμενος δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στη Μαδρίτη την Τρίτη μετά από επίσκεψη στο Παρίσι τη Δευτέρα, και στην Αθήνα την Κυριακή.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόκειται να ταξιδέψει στην Τουρκία την Τετάρτη για να προσπαθήσει να αναβιώσει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που οι συνομιλίες με τη Μόσχα βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πριν από τη διμερή συνάντησή τους στο παλάτι Μονκλόα, την κατοικία του Ισπανού πρωθυπουργού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πέδρο Σάντσεθ είχαν πάει το απόγευμα στο Μουσείο Τέχνης Reina Sofía στο κέντρο της Μαδρίτης για να δουν την «Γκουέρνικα», τον διάσημο πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, που έχει γίνει «παγκόσμιο σύμβολο βαρβαρότητας, πολέμου», σύμφωνα με τα λόγια του Ισπανού ηγέτη στον Ουκρανό «αγαπητό φίλο» του.