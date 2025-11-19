Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Χτυπήθηκαν δύο χωριά
Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις εκκένωσης οι κάτοικοι δύο ακόμη χωριών πρέπει να εκκενώσουν δύο κτίρια και την γύρω περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων
Νέα κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσε κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ο ισραηλινός στρατός σήμερα, πλήττοντας δύο χωριά.
Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει «θέσεις τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ» στην περιοχή. Πριν τις επιθέσεις οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης σε κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια χωριά Ντέιρ Κιφά και Σεχούρ.
Αμέσως μετά τα πλήγματα αυτά, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για δύο ακόμη χωριά, το Ταϊρ Φελσάι και το Αινάτα. Σύμφωνα με αυτές οι κάτοικοι πρέπει να εκκενώσουν δύο κτίρια και την γύρω περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Avichay Adraee, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του IDF, ο οποίος επισυνάψε χάρτη των περιοχών.
Η προειδοποίηση έρχεται καθώς ο IDF ξεκινά μια σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε δύο άλλα χωριά στο νότιο Λίβανο, μετά από παρόμοιες προειδοποιήσεις εκκένωσης.