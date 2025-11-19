Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Χτυπήθηκαν δύο χωριά

Νέα κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσε κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ο ισραηλινός στρατός σήμερα, πλήττοντας δύο χωριά.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει «θέσεις τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ» στην περιοχή. Πριν τις επιθέσεις οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης σε κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια χωριά Ντέιρ Κιφά και Σεχούρ.

The IDF is currently striking several Hezbollah terror infrastructure sites in southern Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2025

Αμέσως μετά τα πλήγματα αυτά, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για δύο ακόμη χωριά, το Ταϊρ Φελσάι και το Αινάτα. Σύμφωνα με αυτές οι κάτοικοι πρέπει να εκκενώσουν δύο κτίρια και την γύρω περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Avichay Adraee, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του IDF, ο οποίος επισυνάψε χάρτη των περιοχών.

? ELIMINATED: A Hezbollah terrorist in the At Tiri area of southern Lebanon.



The terrorist was involved in efforts to reestablish Hezbollah’s readiness in the area. His actions constituted a violation of the understandings between Israel and Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2025

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς ο IDF ξεκινά μια σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε δύο άλλα χωριά στο νότιο Λίβανο, μετά από παρόμοιες προειδοποιήσεις εκκένωσης.

