Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για ανέγερση τείχους στον νότο και προσφεύγει στον ΟΗΕ

Ο Λίβανος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταλογίζοντας στο Ισραήλ την κατασκευή τείχους σε περιοχή του νότιου Λιβάνου, ενέργεια την οποία είχε επισημάνει μία ημέρα νωρίτερα η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL).

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες της UNIFIL, κάνοντας λόγο για «ενίσχυση του φυσικού φράγματος» κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης με τον βόρειο γείτονά του, επιμένοντας ότι δεν παραβίασε τον λιβανικό έδαφος.

Καταγγελία για τείχος

Το γραφείο του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Άουν, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή «για την άμεση κατάθεση επείγουσας προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας» κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το εβραϊκό κράτος προχώρησε στην ανέγερση «σκυρόδετου τείχους» κατά παράβαση της Μπλε Γραμμής που χωρίζει τις δύο χώρες. Ζήτησε μάλιστα η καταγγελία να συνοδεύεται από σχετικούς «αναφορές του ΟΗΕ που αντικρούουν τις ισραηλινές διαψεύσεις».

Την Παρασκευή, η UNIFIL είχε ανακοινώσει ότι, μετά από έρευνα τον Οκτώβριο, εντόπισε «σκυρόδετο τείχος» που κατασκευάστηκε από τον ισραηλινό στρατό «νοτιοδυτικά της Γιαρούν». Σύμφωνα με τα ευρήματα, το τείχος «διέσχιζε τη Μπλε Γραμμή», καθιστώντας «περισσότερα από 4.000 τετραγωνικά μέτρα λιβανικού εδάφους» μη προσβάσιμα στους κατοίκους.

Διαψεύδει το Ισραήλ: «Το τείχος δεν περνά την Μπλε Γραμμή»

«Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση του φυσικού φράγματος στα βόρεια σύνορα», δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο AFP. «Το τείχος δεν παραβιάζει τη Μπλε Γραμμή», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη από το 2022.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ άνοιξε δεύτερο μέτωπο εκτοξεύοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ — επιχειρώντας, όπως ανέφερε, να στηρίξει τον σύμμαχό της, τη Χαμάς. Η ένταση εξελίχθηκε σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, μέχρι την κατάληξη σε κατάπαυση του πυρός στα τέλη Νοεμβρίου.

