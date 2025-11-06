Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων σε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και θέσεις της οργάνωσης κατά μήκος της μεθορίου.

Additional footage of wave of IDF strikes on Hezbollah infrastructure in southern Lebanon. https://t.co/U16tIXasxW pic.twitter.com/Juctg8qNLs — Open Source Intel (@Osint613) November 6, 2025

Στις εικόνες από την Τύρο, κάτοικοι καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια που επλήγησαν. Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα, αρκετές κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

بالفيديو: استهداف المبنى المهدد في طيردبا pic.twitter.com/uaGx35aWjt — هنا لبنان (@thisislebnews) November 6, 2025

Προειδοποιήσεις εκκένωσης

Πριν από τα πλήγματα, ο IDF είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ανακοίνωσε, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν για λόγους ασφάλειας.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», προειδοποιεί ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Μαζί με την ανακοίνωση, ο IDF δημοσιεύει χάρτες που δείχνουν τις τοποθεσίες των στόχων στις πόλεις Taybeh και Tayr Debba.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

?سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

?نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/lPxBh1pUyf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα παρακείμενα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», σημείωσε ο Adraee.

Η προειδοποίηση της Χεμπολάχ

Σε «ανοικτή επιστολή» που απηύθυνε προς τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου ενώ αρχικά ισχυρίσθηκε ότι τηρεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024, η Χεζμπολάχ σημείωσε ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δε σταματά τις επιθέσεις του». Η οργάνωση πάντως δεν έχει πια παρά κλάσμα της δυναμής της, αφού θεωρείται ότι τόσο η ηγετική της πυραμίδα όσο και οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν τον τελευταίο καιρό δεχθεί ισχυρά πλήγματα από το Ισραήλ. Ενώ ερώτημα παραμένει η δυνατότητά της να δράσει κοντά στα σύνορα.

IDF performed another air strike on a target in Lebanon today pic.twitter.com/XIytI0ps6M — Documenting Israel (@DocumentIsrael) November 6, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου. Λίγες ώρες πριν, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εισβάλει στο λιβανικό έδαφος σκοτώνοντας έναν δημοτικό υπάλληλο.

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας», δηλώνει η Χεζμπολάχ επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «έναν εχθρό που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας, δεν σταματά τις επιθέσεις του και επιδιώκει να υποτάξει το κράτος μας».

Η υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2024 έπειτα από πολύμηνη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα. Όμως οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να θεωρεί ως κίνδυνο τη Χεζμπολάχ.

