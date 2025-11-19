Ανησυχητικά στοιχεία του Πενταγώνου: Αυξητική τάση στα ατυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών

Μια αρκετά ανησυχητική εικόνα καταγράφουν για τα ατυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών, εσωτερικά στοιχεία του αμερικανικού Πενταγώνου, με τον αριθμό τους να αυξάνεται το 2024, και να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό το 2025.

Σε ολόκληρο τον στρατό, το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων ανά 100.000 ώρες πτήσης αυξήθηκε κατά 55% το οικονομικό έτος 2024 σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Το Σώμα Πεζοναυτών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, σχεδόν τριπλασιάζοντας το ποσοστό του την ίδια περίοδο.

Τα δεδομένα, που δημοσιεύει τον Associated Press παρακολουθούν ατυχήματα κατηγορίας Α - τα πιο σοβαρά ατυχήματα, τα οποία οδηγούν σε θάνατο ή μόνιμη πλήρη αναπηρία.

Ένας εμπειρογνώμονας της αεροπορίας σημείωσε ότι οι ευρύτερες τάσεις επιδείνωσης είναι απίθανο να είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα, αλλά μάλλον μια αντανάκλαση πολλαπλών μικρότερων ζητημάτων που συσσωρεύονται για να δημιουργήσουν μια μη ασφαλή κουλτούρα. Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, πιο επικίνδυνα αεροσκάφη όπως το V-22 Osprey και διακοπές όπως η πανδημία COVID-19, η οποία οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό του χρόνου πτήσης σε όλο τον στρατό.

Τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν τα πλήρη έτη 2020-2023 και στη συνέχεια τους πρώτους 10 μήνες του 2024, έως τις 31 Ιουλίου. Σε αυτούς τους 10 μήνες του περασμένου έτους, 25 μέλη της υπηρεσίας και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκαν και 14 αεροσκάφη καταστράφηκαν.

Επιρρεπή στη συντριβή αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη

Το Osprey, το οποίο πετά σαν αεροπλάνο αλλά μετατρέπεται σε προσγείωση σαν ελικόπτερο, ήταν από τα πιο επικίνδυνα αεροσκάφη.

Επιπλέον, τα νέα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας δείχνουν ότι το ελικόπτερο Apache είχε περίπου 4,5 φορές το ποσοστό των πιο σοβαρών ατυχημάτων κατηγορίας Α κατά τη διάρκεια του 2024 σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Το μεταγωγικό αεροπλάνο C-130, ένα άλογο εργασίας του στρατού, σχεδόν διπλασίασε τον ρυθμό του την ίδια περίοδο, παρόλο που ανέφερε ασφαλέστερα χρόνια ενδιάμεσα.

Τα στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού μόνο για τα δικά του αεροπορικά ατυχήματα δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση φέτος. Η Διοίκηση Ναυτικής Ασφάλειας ανέφερε 8 αεροπορικά ατυχήματα Κατηγορίας Α το 2024. Το 2025, το σύνολο αυτό έχει εκτοξευθεί σε 14.

Ο εμπειρογνώμονας αεροπορίας και πρώην στρατιωτικός πιλότος John Nance είπε ότι οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που τίθενται στους στρατιωτικούς πιλότους πιθανότατα παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων.

Σε δήλωσή του στο AP, το Πολεμικό Ναυτικό αναγνώρισε την αύξηση των ατυχημάτων και σημείωσε ότι οι αεροπόροι του επιχειρούν τακτικά σε «απίστευτα περίπλοκες συνθήκες».

Αν και τα δεδομένα δεν συνεχίζονται το 2025, υπήρξαν πολλά αεροπορικά ατυχήματα υψηλού προφίλ φέτος, συμπεριλαμβανομένης της έξαρσης αεροπλανοφόρων στη θάλασσα και της σύγκρουσης μεταξύ ενός ελικοπτέρου του στρατού και ενός επιβατικού αεροσκάφους πάνω από την Ουάσιγκτον, DC, τον Ιανουάριο, που σκότωσε 67 ανθρώπους.

Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι ο μετρητής υψομέτρου του ελικοπτέρου Black Hawk ήταν σπασμένος, υπήρχαν προβλήματα με τα γυαλιά νυχτερινής όρασης του στρατιωτικού πιλότου και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας δεν αντιμετώπισε προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που παρουσίαζαν τα ελικόπτερα στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.