Ιστορική επανόρθωση: Η Γαλλία προήγαγε τον λοχαγό Ντρέιφους 130 χρόνια μετά το σκάνδαλο προδοσίας

Η «υπόθεση Ντρέιφους» έκλεισε οριστικά μετά από 130 χρόνια

Ιστορική επανόρθωση: Η Γαλλία προήγαγε τον λοχαγό Ντρέιφους 130 χρόνια μετά το σκάνδαλο προδοσίας
Η «υπόθεση Ντρέιφους» είναι μία από τις μαύρες σελίδες της Γαλλίας.

Σε μία ιστορική αποκατάσταση της δικαιοσύνης, μετά από 130 χρόνια, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού υπέγραψαν την προαγωγή του λοχαγού, Άλφρεντ Ντρέιφους, τη Δευτέρα, η οποία δημοσιεύθηκε επισήμως την Τρίτη.

«Το γαλλικό έθνος προάγει μετά θάνατον τον Άλφρεντ Ντρέιφους στο βαθμό του ταξίαρχου», αναφέρει ο νόμος.

Η κάτω βουλή του κοινοβουλίου ενέκρινε ομόφωνα τη νομοθεσία τον Ιούνιο και η Γερουσία την υποστήριξε νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Ο Άλφρεντ Ντρέιφους, ένας Εβραίος λοχαγός του στρατού που καταδικάστηκε άδικα για προδοσία το 1894, προήχθη στον βαθμό του ταξίαρχου, επανορθώνοντας μια από τις πιο διαβόητες πράξεις αντισημιτισμού στην ιστορία της χώρας.

«Υπόθεση Ντρέιφους»

Ο Ντρέιφους, ένας 36χρονος λοχαγός του στρατού από την περιοχή της Αλσατίας της ανατολικής Γαλλίας, κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο του 1894 ότι διαβίβασε μυστικές πληροφορίες για νέο εξοπλισμό πυροβολικού σε έναν Γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο.

Η κατηγορία, βασισμένη σε σύγκριση του γραφικού χαρακτήρα σε ένα έγγραφο που βρέθηκε στο καλάθι αχρήστων του Γερμανού στο Παρίσι, ξεκίνησε αυτό που θα γινόταν γνωστό ως «υπόθεση Ντρέιφους».

Ο Ντρέιφους δικάστηκε εν μέσω μιας δηλητηριώδους αντισημιτικής εκστρατείας στον Τύπο. Αλλά ο μυθιστοριογράφος Εμίλ Ζολά έγραψε στη συνέχεια το περίφημο «Κατηγορώ», για την υποστήριξη του λοχαγού.

France

Αυτή η φωτογραφία, δείχνει μια προτομή του αείμνηστου Γάλλου συγγραφέα και δημοσιογράφου Εμίλ Ζολά στο σπίτι του Εμίλ Ζολά στο Μεντάν, κοντά στο Παρίσι. - Ο Γάλλος πρόεδρος εγκαινιάζει το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην υπόθεση Ντρέιφους, το οποίο βρίσκεται στο σπίτι του Γάλλου συγγραφέα και δημοσιογράφου Εμίλ Ζολά, υπερασπιστή του Αλφρέ Ντρέιφους και συγγραφέα του διάσημου άρθρου «J'accuse» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα L'Aurore το 1898

Pool AFP/Ludovic Marin

Παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, ο Ντρέιφους καταδικάστηκε για προδοσία σε ισόβια κάθειρξη στη διαβόητη σωφρονιστική αποικία του Νησιού του Διαβόλου στη Γαλλική Γουιάνα και του αφαιρέθηκε δημόσια ο βαθμός του.

Αλλά ο αντισυνταγματάρχης Ζορζ Πικάρ, επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, ερεύνησε εκ νέου την υπόθεση μυστικά και ανακάλυψε ότι ο γραφικός χαρακτήρας στο ενοχοποιητικό μήνυμα ήταν αυτός ενός άλλου αξιωματικού, του Φερντινάντ Εστερχάζι.

Όταν ο Πικάρ παρουσίασε τα στοιχεία στο γενικό επιτελείο του γαλλικού στρατού, ο ίδιος εκδιώχθηκε από το στρατό και φυλακίστηκε για ένα χρόνο, ενώ ο Εστερχάζυ αθωώθηκε.

Τον Ιούνιο του 1899, ο Ντρέιφους επέστρεψε στη Γαλλία για μια δεύτερη δίκη. Αρχικά κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, προτού του δοθεί επίσημα χάρη – αν και δεν απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Λεγεώνα της Τιμής

Μόνο το 1906, μετά από πολλές ανατροπές, το ανώτατο εφετείο ανέτρεψε την αρχική ετυμηγορία, αθωώνοντας τον Ντρέιφους.

Αποκαταστάθηκε με τον βαθμό του ταγματάρχη και παρασημοφορήθηκε με τη Λεγεώνα της Τιμής, το υψηλότερο βραβείο της Γαλλίας.

Υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και πέθανε το 1935, σε ηλικία 76 ετών.

Όσοι πίεσαν για το νόμο πιστεύουν ότι αν ο Ντρέιφους ήταν σε θέση να συνεχίσει την καριέρα του υπό κανονικές συνθήκες, θα είχε ανέβει στην κορυφή του γαλλικού στρατού.

Η Γαλλία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

