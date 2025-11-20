3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»

Η NASA πραγματοποίησε ζωντανή εκδήλωση στο Goddard Space Flight Center, όπου οι επιστήμονες παρουσίασαν για πρώτη φορά μια πλήρη, καθαρή απεικόνιση του 3I/ATLAS, του τρίτου γνωστού αντικειμένου που έχει φτάσει στο ηλιακό μας σύστημα από τα βάθη του διαστρικού χώρου.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται από σειρά διαφορετικών αποστολών, ακόμη και από διαστημοσυσκευές σε τροχιά γύρω από τον Άρη, προσφέροντας μια πρωτοφανή οπτική γωνία στο φαινόμενο.

01 02 02 02

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η NASA, το 3I/ATLAS επιβεβαιώνεται πλέον ξεκάθαρα ως κομήτης. Όπως τόνισαν οι επιστήμονες της υπηρεσίας, «μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης», κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των πιο «εξωτικών» θεωριών που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι νέες λήψεις δείχνουν το αντικείμενο σε υψηλή ανάλυση, με τη χαρακτηριστική του ουρά να απλώνεται σε πολλαπλές, διακριτές δέσμες αερίου και σκόνης. Σε μία από τις φωτογραφίες, το 3I/ATLAS καταγράφεται να περνά μπροστά από το φόντο ενός μακρινού γαλαξία, ένα σπάνιο στιγμιότυπο που ήδη συζητείται έντονα στη διεθνή αστρονομική κοινότητα.

Έκπληξη η χημική του σύσταση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη χημική σύνθεση του αντικειμένου. Οι μετρήσεις δείχνουν ασυνήθιστα υψηλή αναλογία διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε σχέση με το νερό — μια σύνθεση που δεν συναντάται συχνά στους κομήτες που σχηματίζονται στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι το 3I/ATLAS δημιουργήθηκε υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, πιθανότατα σε ένα άγνωστο αστρικό περιβάλλον πέρα από τις «γειτονιές» του Ήλιου.

Δεν αποτελεί απειλή για τη Γη

Παρά τη διεθνή προσοχή που έχει συγκεντρώσει το διαστρικό αντικείμενο, η NASA επανέλαβε ότι δεν αποτελεί καμία απειλή για τη Γη. Η κοντινότερη προσέγγισή του αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, σε απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων, αρκετά μακριά από οποιοδήποτε όριο ανησυχίας.

Ωστόσο, πολλά ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Το ακριβές μέγεθος του πυρήνα, η δομή του και κυρίως η πραγματική προέλευση του διαστρικού ταξιδιώτη. Παρά τις εντατικές έρευνες, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν από ποιο αστρικό σύστημα εκτινάχθηκε στο διαστρικό κενό πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Με τις νέες εικόνες πλέον στα χέρια τους, οι ειδικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν περισσότερα στοιχεία για αυτό το σπάνιο αντικείμενο.