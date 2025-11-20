3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»

 Νέες εικόνες της NASA ρίχνουν φως στο 3I/ATLAS και κλείνουν οριστικά τα «εξωτικά» σενάρια γύρω από το διαστρικό αντικείμενο.

Γιάννης Φιλιππάκος

3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»
Η καθαρότερη εικόνα του 3I/ATLAS
Gianluca Masi
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA πραγματοποίησε ζωντανή εκδήλωση στο Goddard Space Flight Center, όπου οι επιστήμονες παρουσίασαν για πρώτη φορά μια πλήρη, καθαρή απεικόνιση του 3I/ATLAS, του τρίτου γνωστού αντικειμένου που έχει φτάσει στο ηλιακό μας σύστημα από τα βάθη του διαστρικού χώρου.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται από σειρά διαφορετικών αποστολών, ακόμη και από διαστημοσυσκευές σε τροχιά γύρω από τον Άρη, προσφέροντας μια πρωτοφανή οπτική γωνία στο φαινόμενο.

0102
0202

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η NASA, το 3I/ATLAS επιβεβαιώνεται πλέον ξεκάθαρα ως κομήτης. Όπως τόνισαν οι επιστήμονες της υπηρεσίας, «μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης», κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των πιο «εξωτικών» θεωριών που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι νέες λήψεις δείχνουν το αντικείμενο σε υψηλή ανάλυση, με τη χαρακτηριστική του ουρά να απλώνεται σε πολλαπλές, διακριτές δέσμες αερίου και σκόνης. Σε μία από τις φωτογραφίες, το 3I/ATLAS καταγράφεται να περνά μπροστά από το φόντο ενός μακρινού γαλαξία, ένα σπάνιο στιγμιότυπο που ήδη συζητείται έντονα στη διεθνή αστρονομική κοινότητα.

comet3iatlaspunchmissionnasa-600px.gif

Έκπληξη η χημική του σύσταση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη χημική σύνθεση του αντικειμένου. Οι μετρήσεις δείχνουν ασυνήθιστα υψηλή αναλογία διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε σχέση με το νερό — μια σύνθεση που δεν συναντάται συχνά στους κομήτες που σχηματίζονται στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι το 3I/ATLAS δημιουργήθηκε υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, πιθανότατα σε ένα άγνωστο αστρικό περιβάλλον πέρα από τις «γειτονιές» του Ήλιου.

Δεν αποτελεί απειλή για τη Γη

Παρά τη διεθνή προσοχή που έχει συγκεντρώσει το διαστρικό αντικείμενο, η NASA επανέλαβε ότι δεν αποτελεί καμία απειλή για τη Γη. Η κοντινότερη προσέγγισή του αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, σε απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων, αρκετά μακριά από οποιοδήποτε όριο ανησυχίας.

Ωστόσο, πολλά ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Το ακριβές μέγεθος του πυρήνα, η δομή του και κυρίως η πραγματική προέλευση του διαστρικού ταξιδιώτη. Παρά τις εντατικές έρευνες, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν από ποιο αστρικό σύστημα εκτινάχθηκε στο διαστρικό κενό πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Με τις νέες εικόνες πλέον στα χέρια τους, οι ειδικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν περισσότερα στοιχεία για αυτό το σπάνιο αντικείμενο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η καθαρότερη εικόνα του 3I/ATLAS: Τέλος στα σενάρια από τη NASA – «Μοιάζει με κομήτη και συμπεριφέρεται σαν κομήτης»

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Στην ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς (ΤΕ)

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί την Τετάρτη – Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται

02:10ΕΘΝΙΚΑ

Παρέμβαση της Ελλάδας στη ΓΣ του ΟΗΕ για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο οι χριστιανοί στη Νιγηρία: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκότωσαν πιστούς μέσα σε εκκλησία

00:58ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στην Ήπειρο: Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

00:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά το αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων

00:14WHAT THE FACT

Γιατί και πώς πρέπει να καθαρίζετε το μπουκάλι νερού σας

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική επανόρθωση: Η Γαλλία προήγαγε τον λοχαγό Ντρέιφους 130 χρόνια μετά το σκάνδαλο προδοσίας

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: «Στηρίζουμε τον Λανουά και την ΕΠΟ» - Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΠΑΕ ΑΕΚ

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομική «σύγκρουση» Ιταλίας-ΕΕ: Η Ρώμη καταδίκασε τις «ψευδο-ιταλικές» σάλτσες για ζυμαρικά που πωλούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς θα εξοπλιστεί η Ουκρανία - «Πόλεμος τρομοκρατίας εναντίον αμάχων» οι ρωσικές επιθέσεις

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινητικό βίντεο: «Λύγισε» ο Εύζωνας στην τελευταία του αλλαγή

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μονακό «πάτησε» τη Βιλερμπάν – Η βαθμολογία και οι μεταδόσεις

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα επίθεση κατά ανηλίκου - 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:31WHAT THE FACT

Αμέλια Έρχαρτ: Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα κατέγραψαν την τελευταία της επικοινωνία πριν την εξαφάνιση

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με διαπρεπείς Έλληνες καθηγητές κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για τον εντοπισμό ανήλικης - Κινητοποίηση εθελοντών

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών - Τουλάχιστον 28 οι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνεργασία ΗΠΑ- Ρωσίας για το σχέδιο 28 σημείων περί τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

14:12LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

16:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας βράχος στον Άρη που δεν «ανήκει εκεί» - Μπερδεμένοι οι επιστήμονες της NASA

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: H Φρόσω Κυριάκου ξεσπά για το μοιραίο τροχαίο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»: Παραιτήθηκαν δύο κριτές - Καταγγελίες για «στημένη» διοργάνωση

09:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την τροποποίηση της σύμβασης για το λιμάνι του Πειραιά

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινη Προβιά: Ο «αόρατος» στρατός της CIA και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα - Έρευνα Newsbomb.gr (2ο μέρος)

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

09:20WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να κάνουν ντους καθημερινά - Δερματολόγος εξηγεί

10:10LIFESTYLE

Δημήτρης Δανίκας: «Δεν έδωσα ποτέ διατροφή στην Δαμανάκη»

12:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Mediterranean College: Employability Fair 2025 – Το επαγγελματικό σου ταξίδι ξεκινά εδώ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ