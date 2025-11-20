Το ρολόι του 1907 που πουλήθηκε για 2,4 εκατ. ευρώ και άφησε τους ειδικούς άφωνους

Ένα μοναδικό ρολόι τσέπης, άνω του ενός αιώνα, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη διεθνή αγορά συλλεκτικών αντικειμένων. Το κομμάτι, κατασκευασμένο το 1907 στο Κόβεντρι, πωλήθηκε σε δημοπρασία της Ελβετίας για περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο πολύπλοκα μηχανικά ρολόγια που έχουν δημιουργηθεί.

Ο δημιουργός του ήταν ο προ-προπάππους του Καρλ Πλέιερ, ενός 31χρονου σήμερα κατοίκου του Κόβεντρι. Ο ίδιος είχε εκτιμήσει την αξία του οικογενειακού κειμηλίου σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, όμως η τελική προσφορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η Phillips Watches ανακοίνωσε ότι το ρολόι άγγιξε τα 2.238.000 ελβετικά φράγκα, περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

