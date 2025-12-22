Η Σουηδία απελευθέρωσε ρωσικό φορτηγό πλοίο που εμπλέκεται σε εμπόριο όπλων

Οι σουηδικές τελωνειακές αρχές απελευθέρωσαν ρωσικό πλοίο, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, και στο παρελθόν ενεπλάκη σε εμπόριο μεταφοράς όπλων, μετά από την ολοκλήρωση των ερευνών.

Η τελωνειακή υπηρεσία δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές επιβιβάστηκαν στο Adler, ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο, που αγκυροβόλησε σε σουηδικά ύδατα κοντά στο Χόγκανας στη νοτιοδυτική Σουηδία την Παρασκευή, μετά από προβλήματα στον κινητήρα.

«Ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην ξεκινήσει έρευνα για πιθανή παραβίαση κυρώσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της τελωνειακής υπηρεσίας. «Συνεπώς, το πλοίο έλαβε άδεια να συνεχίσει το ταξίδι του».

Εκτός από το ότι το Adler βρίσκεται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλοίο και οι ιδιοκτήτες του, η M Leasing LLC, υπόκεινται και οι δύο σε κυρώσεις των ΗΠΑ, ως ύποπτοι για εμπλοκή σε μεταφορά όπλων, σύμφωνα με το OpenSanctions, μια βάση δεδομένων με εταιρείες και άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις, άτομα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και κυβερνητικές λίστες παρακολούθησης.

Η τελωνειακή υπηρεσία αρνήθηκε να διευκρινίσει τι φορτίο μετέφερε το Adler, το οποίο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη στις 15 Δεκεμβρίου με άγνωστο προορισμό. Τα δεδομένα παρακολούθησης του LSEG έδειξαν το πλοίο να ταξιδεύει βόρεια προς τη δυτική ακτή της Σουηδίας, ενώ αναφορές θέλουν να κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο

.