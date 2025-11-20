Νότια Κορέα: Πλοίο προσάραξε σε ακατοίκητο νησί επειδή ο πηδαλιούχος κοιτούσε το κινητό του
Οι 267 επιβαίνοντες του πλοίου διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό της Νότιας Κορέας
Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Κορέα την Τετάρτη (19/11), όταν ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 267 επιβαίνοντες προσάραξε σε ακατοίκητο νησί στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας αφού η προσοχή του πηδαλιούχου είχε αποσπασθεί από το κινητό του τηλέφωνο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μέλος του Λιμενικού.
Το Λιμενικό δήλωσε στο BBC ότι ο πηδαλιούχος και ο ύπαρχος του πλοίου συνελήφθησαν για αμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.
Οι 267 επιβαίνοντες του πλοίου, που είχε αναχωρήσει από το νησί Ζεζού με προορισμό την πόλη Μόκπο και προσάραξε περίπου στις 20:00 (τοπική ώρα), διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό.
Προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος για το πηδάλιο κοίταζε το κινητό του τηλέφωνο και άφησε τον έλεγχο στον αυτόματο πιλότο σε μια περιοχή όπου το πλοίο θα έπρεπε να ελίσσεται χειροκίνητα», δήλωσε στο AFP αξιωματικός τoυ Λιμενικού υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.
«Κατά συνέπεια, το πλοίο δεν πρόλαβε να αλλάξει πορεία, έστριψε προς το ακατοίκητο νησί και προσάραξε», πρόσθεσε.
Το Λιμενικό σκοπεύει να ασκήσει διώξεις στον πηδαλιούχο, διότι πρόκειται «για ξεκάθαρη αμέλεια», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.
Το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες -μεταξύ των 246 επιβατών και των 21 μελών του πληρώματος- και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε κοντινό λιμάνι.
Ο υπεύθυνος του Λιμενικού, Κιμ Γιονγκ- ζιν, είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το ατύχημα πιθανόν να οφείλεται σε «λάθη» του πληρώματος.
Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο Yonhap δείχνει την πλώρη του φέρι μποτ να ακουμπά σε δασώδη ακτή του νησιού. Μια άλλη δείχνει επιβάτες να περιμένουν να διασωθούν, κάποιοι από τους οποίους φορούν σωσίβια.
Το 2014, το οχηματαγωγό Sewol με περισσότερους από 470 επιβάτες – κυρίως μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή- βυθίστηκε στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 304 άνθρωποι, στη χειρότερη ναυτική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Κορέας.