Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

Η συγκλονιστική κατάθεσή της, που χρειάστηκε να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή της, προκειμένου να είναι νόμιμη - Η ιστορία της έγινε ντοκιμαντέρ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζούντι Μαλινόφσκι από το Οχάιο, πέθανε τον Ιούνιο του 2017, μετά από δύο μαρτυρικά χρόνια στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο 90% του σώματός της, αποτέλεσμα της βίαιης επίθεση του φίλου της, Μάικλ Σλάγκερ.

Το ζευγάρι είχε γνωρίζει μέσω κοινωνικών δικτύων το 2015 και μετά από έναν καυγά, ο άνδρας την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά σε ένα βενζινάδικο.

Η 31χρονη τότε Τζούντι χρειάστηκε πάνω από 50 χειρουργικές επεμβάσεις για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο ο Μάικλ καταδικάστηκε μόλις σε 11 χρόνια κάθειρξη, αφού δεν αμφισβήτησε την κατηγορία του διακεκριμένου εμπρησμού και της κακουργηματικής επίθεσης.

judy-malinowski-1.jpg

Στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης, η Τζούντι συμφώνησε να καταγράψει μια μαρτυρία για να διασφαλίσει ότι ο Σλάγκερ θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.«Πήρα ισόβια κάθειρξη και εκείνος όχι» είπε στη μητέρα της, που μίλησε στο PEOPLE το 2023.

Αυτό απαιτούσε μια εκπληκτική θυσία από την πλευρά της Τζούντι - για να θεωρηθεί νομικά υγιής για να καταθέσει, έπρεπε να σταματήσει τα φάρμακα που βοηθούσαν να απαλύνουν τον πόνο της.

Μόλις η Τζούντι, η οποία είχε διαγνωστεί με εθισμό στα οπιούχα μετά την υστερεκτομή της, εξαιτίας καρκίνου των ωοθηκών, κρίθηκε νομικά ικανή να το κάνει, κατέγραψε μια τρίωρη μαρτυρία βίντεο που προσφέρει τις πλήρεις λεπτομέρειες και τον αντίκτυπο της επίθεσης που δέχτηκε.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στη δικαστική αίθουσα, περιέγραψε τις στιγμές φρίκης που έζησε, λέγοντας πως όλα ξεκίνησαν αφού του πέταξε ένα ποτό κατά τη διάρκεια ενός καυγά. «Έτρεξε στην άλλη πλευρά του φορτηγού του και πήρε αυτά τα δοχεία βενζίνης που κρατούσε στο πίσω μέρος του φορτηγού του... Έτρεξε γύρω μου και άρχισε να ρίχνει βενζίνη, ξεκίνησε από το κεφάλι μου και κατέβηκε.

«Κάποια μπήκαν στο λαιμό μου καθώς το έκανε αυτό. Αυτό κάηκε πολύ άσχημα».

«Θυμάμαι απλώς να κλαίω και να εκλιπαρώ για βοήθεια και μου έβαλε φωτιά. Και το βλέμμα στα μάτια του... Τα μάτια του μαύρισαν, κυριολεκτικά», είπε. «Αφού μου έβαλαν φωτιά και έκανε πίσω, τα μάτια του μαύρισαν καθώς ούρλιαζα για τη βοήθειά του. Και δεν έκανε τίποτα».

Η Τζούντι υπέκυψε στα τραύματά της και πέθανε τον Ιούνιο του 2017, σε ηλικία μόλις 33 ετών, λιγότερο από πέντε μήνες μετά την κατάθεσή της.

Μετά τον θάνατό της, ο Slager κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της, για την οποία ομολόγησε την ενοχή του, και η βιντεοσκοπημένη κατάθεση της Τζούντι μέσα από τον τάφο ήταν καθοριστική. Τον καταδίκασε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η ιστορία της Τζούντι έγινε επίσης το θέμα του ντοκιμαντέρ του MTV, The Fire That Took Her

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ - 300 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης - Είχαν κάνει το σπίτι... φυτώριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία: Η Meta καταδικάστηκε για «αθέμιτο ανταγωνισμό» - Αποζημίωση 540 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι» για συνεννόηση

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

16:44ΠΟΛΤΟΣ

Kimberly mania

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Παρουσίασε πέντε άξονες για μια νέα κοινή κουλτούρα εθνικής ασφάλειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό - Ψάρευε σε ελληνικά χωρικά ύδατα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ