Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

Η Τζούντι Μαλινόφσκι από το Οχάιο, πέθανε τον Ιούνιο του 2017, μετά από δύο μαρτυρικά χρόνια στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο 90% του σώματός της, αποτέλεσμα της βίαιης επίθεση του φίλου της, Μάικλ Σλάγκερ.

Το ζευγάρι είχε γνωρίζει μέσω κοινωνικών δικτύων το 2015 και μετά από έναν καυγά, ο άνδρας την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά σε ένα βενζινάδικο.

Η 31χρονη τότε Τζούντι χρειάστηκε πάνω από 50 χειρουργικές επεμβάσεις για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο ο Μάικλ καταδικάστηκε μόλις σε 11 χρόνια κάθειρξη, αφού δεν αμφισβήτησε την κατηγορία του διακεκριμένου εμπρησμού και της κακουργηματικής επίθεσης.

Στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης, η Τζούντι συμφώνησε να καταγράψει μια μαρτυρία για να διασφαλίσει ότι ο Σλάγκερ θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.«Πήρα ισόβια κάθειρξη και εκείνος όχι» είπε στη μητέρα της, που μίλησε στο PEOPLE το 2023.

Αυτό απαιτούσε μια εκπληκτική θυσία από την πλευρά της Τζούντι - για να θεωρηθεί νομικά υγιής για να καταθέσει, έπρεπε να σταματήσει τα φάρμακα που βοηθούσαν να απαλύνουν τον πόνο της.

Μόλις η Τζούντι, η οποία είχε διαγνωστεί με εθισμό στα οπιούχα μετά την υστερεκτομή της, εξαιτίας καρκίνου των ωοθηκών, κρίθηκε νομικά ικανή να το κάνει, κατέγραψε μια τρίωρη μαρτυρία βίντεο που προσφέρει τις πλήρεις λεπτομέρειες και τον αντίκτυπο της επίθεσης που δέχτηκε.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στη δικαστική αίθουσα, περιέγραψε τις στιγμές φρίκης που έζησε, λέγοντας πως όλα ξεκίνησαν αφού του πέταξε ένα ποτό κατά τη διάρκεια ενός καυγά. «Έτρεξε στην άλλη πλευρά του φορτηγού του και πήρε αυτά τα δοχεία βενζίνης που κρατούσε στο πίσω μέρος του φορτηγού του... Έτρεξε γύρω μου και άρχισε να ρίχνει βενζίνη, ξεκίνησε από το κεφάλι μου και κατέβηκε.

«Κάποια μπήκαν στο λαιμό μου καθώς το έκανε αυτό. Αυτό κάηκε πολύ άσχημα».

«Θυμάμαι απλώς να κλαίω και να εκλιπαρώ για βοήθεια και μου έβαλε φωτιά. Και το βλέμμα στα μάτια του... Τα μάτια του μαύρισαν, κυριολεκτικά», είπε. «Αφού μου έβαλαν φωτιά και έκανε πίσω, τα μάτια του μαύρισαν καθώς ούρλιαζα για τη βοήθειά του. Και δεν έκανε τίποτα».

Η Τζούντι υπέκυψε στα τραύματά της και πέθανε τον Ιούνιο του 2017, σε ηλικία μόλις 33 ετών, λιγότερο από πέντε μήνες μετά την κατάθεσή της.

Μετά τον θάνατό της, ο Slager κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της, για την οποία ομολόγησε την ενοχή του, και η βιντεοσκοπημένη κατάθεση της Τζούντι μέσα από τον τάφο ήταν καθοριστική. Τον καταδίκασε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η ιστορία της Τζούντι έγινε επίσης το θέμα του ντοκιμαντέρ του MTV, The Fire That Took Her