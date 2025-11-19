Ο ασυνήθιστος και τραγικός θάνατος του σταρ του φιλιππινέζικου κινηματογράφου Φερνάντο Πόε Σίνιορ
Το μοιραίο λάθος που στοίχισε τη ζωή στον θρυλικό ηθοποιό και ο τραγικός παραλληλισμός με τον θάνατο του γιου του, Φερνάντο Πόε Τζούνιορ
Ο Φερνάντο Πόε Σίνιορ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της «χρυσής εποχής» του φιλιππινέζικου κινηματογράφου, πέθανε το 1951 σε ηλικία μόλις 35 ετών. Αν και αρχικά η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, η αιτία του θανάτου του αποδείχθηκε ένα από τα πιο ασυνήθιστα και σοκαριστικά περιστατικά στην ιστορία της χώρας.
Ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στο ισχίο, πιστεύοντας πως είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία: δυσκολία στην αναπνοή, μυϊκή ακαμψία και έντονο σφίξιμο στον αυχένα. Οι γιατροί, αδυνατώντας να εντοπίσουν την αιτία, ζήτησαν λεπτομέρειες για πιθανή επαφή με ζώα.
Τότε η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο Πόε είχε αφήσει ένα κουτάβι να γλείψει ανοιχτή πληγή στο πόδι του και είχε αρνηθεί προληπτική θεραπεία, πιστεύοντας πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Μόλις άρχισε να παρουσιάζει υδροφοβία -χαρακτηριστικό σύμπτωμα της λύσσας- ήταν ήδη αργά. Η νόσος, που παραμένει σχεδόν πάντα θανατηφόρα όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, οδήγησε στον θάνατό του, καταγράφοντάς τον ως ένα από τα πιο γνωστά θύματα λύσσας στις Φιλιππίνες.
Ο γιος του, Φερνάντο Πόε Τζούνιορ – ο οποίος αργότερα έγινε εθνικό είδωλο και πολιτικός, φτάνοντας μια ανάσα πριν την προεδρία της χώρας – πέθανε επίσης πρόωρα.
Στις 14 Δεκεμβρίου 2004, σε ηλικία 65 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, αφού είχε πέσει σε κώμα λίγες ημέρες νωρίτερα. Δύο γενιές, δύο πρόωροι θάνατοι, αλλά δύο θρυλικές μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του φιλιππινέζικου κινηματογράφου.