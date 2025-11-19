Ο ασυνήθιστος και τραγικός θάνατος του σταρ του φιλιππινέζικου κινηματογράφου Φερνάντο Πόε Σίνιορ

Ο Φερνάντο Πόε Σίνιορ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της «χρυσής εποχής» του φιλιππινέζικου κινηματογράφου, πέθανε το 1951 σε ηλικία μόλις 35 ετών. Αν και αρχικά η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, η αιτία του θανάτου του αποδείχθηκε ένα από τα πιο ασυνήθιστα και σοκαριστικά περιστατικά στην ιστορία της χώρας.

Ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στο ισχίο, πιστεύοντας πως είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία: δυσκολία στην αναπνοή, μυϊκή ακαμψία και έντονο σφίξιμο στον αυχένα. Οι γιατροί, αδυνατώντας να εντοπίσουν την αιτία, ζήτησαν λεπτομέρειες για πιθανή επαφή με ζώα.

Αφίσα της κλασικής φιλιππινέζικης ταινίας Kami ang Sugatan (Wings Over Bataan), με πρωταγωνιστή τον Φερνάντο Πόε Σίνιορ, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του

Τότε η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο Πόε είχε αφήσει ένα κουτάβι να γλείψει ανοιχτή πληγή στο πόδι του και είχε αρνηθεί προληπτική θεραπεία, πιστεύοντας πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Μόλις άρχισε να παρουσιάζει υδροφοβία -χαρακτηριστικό σύμπτωμα της λύσσας- ήταν ήδη αργά. Η νόσος, που παραμένει σχεδόν πάντα θανατηφόρα όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, οδήγησε στον θάνατό του, καταγράφοντάς τον ως ένα από τα πιο γνωστά θύματα λύσσας στις Φιλιππίνες.

Αφίσα της ταινίας The Ravagers (1965), στην οποία πρωταγωνιστεί ο Φερνάντο Πόε Τζούνιορ, μία από τις χαρακτηριστικές δράσεις της καριέρας του στον φιλιππινέζικο κινηματογράφο

Ο γιος του, Φερνάντο Πόε Τζούνιορ – ο οποίος αργότερα έγινε εθνικό είδωλο και πολιτικός, φτάνοντας μια ανάσα πριν την προεδρία της χώρας – πέθανε επίσης πρόωρα.

Ο Φερνάντο Πόε Τζούνιορ σε προεκλογική εμφάνιση, χαιρετώντας υποστηρικτές κατά τη διάρκεια εκστρατείας στις Φιλιππίνες

Στις 14 Δεκεμβρίου 2004, σε ηλικία 65 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, αφού είχε πέσει σε κώμα λίγες ημέρες νωρίτερα. Δύο γενιές, δύο πρόωροι θάνατοι, αλλά δύο θρυλικές μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του φιλιππινέζικου κινηματογράφου.

