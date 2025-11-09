Φιλιππίνες: Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο από τους «φυγάδες» του υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ

Η Judy Bertuso ταΐζει τον σύζυγό της Apollo μέσα σε μια σκηνή σε ένα κέντρο εκκένωσης, καθώς ο υπερτυφώνας Fung-wong πλήττει τη χώρα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Quezon των Φιλιππίνων.

Η 63χρονη Judy Bertuso σκύβει μπροστά σε μια φωτεινή πορτοκαλί σκηνή που έχει στηθεί στο πάτωμα ενός γηπέδου μπάσκετ στην πόλη Quezon City στις Φιλιππίνες, και με προσοχή ταΐζει χυλό τον άντρα της, τον Apollo. Ο 65χρονος Apollo βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι καθώς αναρρώνει από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Η Judy φαίνεται κουρασμένη αλλά δεν βιάζεται, οι κινήσεις της είναι σκόπιμες και τρυφερές.

Η Judy Bertuso ταΐζει τον σύζυγό της Apollo μέσα σε μια σκηνή σε ένα κέντρο εκκένωσης, καθώς ο υπερτυφώνας Fung-wong πλήττει τη χώρα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Quezon των Φιλιππίνων. AP

Οι δύο τους εγκατέλειψαν το σπίτι τους μια μέρα νωρίτερα, φοβούμενοι ότι θα πλημμυρίσει ξανά καθώς πλησίαζε ο υπερτυφώνας Φουνγκ Γουόνγκ. Το σπίτι τους είχε πλημμυρίσει κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων τον Οκτώβριο. Και όταν οι προειδοποιήσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση προέτρεπαν τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος πριν από την καταιγίδα, δεν περίμεναν.

Ο υπερτυφώνας Φουνγκ Γουόνγκ, η ισχυρότερη καταιγίδα που απειλεί τις Φιλιππίνες φέτος, έφερε ανέμους που έφταναν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα και ριπές που έφταναν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα, χτυπώντας τη βορειοανατολική πλευρά της χώρας την Κυριακή και αναγκάζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέσα στο γήπεδο μπάσκετ όπου βρίσκεται η Judy και ο Apollo, δεκάδες ακόμη οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο. Έξω ο άνεμος «ουρλιάζει». Μέσα, ακούγονται ήσυχες συνομιλίες από σκηνή σε σκηνή, οι οποίες κάποιες φορές διακόπτονται από το γέλιο παιδιών που παίζουν.

Άνθρωποι σε κέντρο εκκένωσης καθώς ο υπερτυφώνας Fung-wong πλήττει τη χώρα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Quezon των Φιλιππίνων. AP

