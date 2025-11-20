Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

Η νέα νομοθεσία κλείνει το «παράθυρο» που άφηνε τα θύματα απροστάτευτα αν δεν μπορούσαν να αποδείξουν φυσική αντίσταση. Ειδικοί κάνουν λόγο για «επανάσταση» στην ιταλική κουλτούρα.

Newsbomb

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής συναίνεσης, η Ιταλία εκσυγχρονίζει τον ποινικό της κώδικα, διευρύνοντας τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ώστε να περιλαμβάνει κάθε μη συναινετική πράξη. Η μεταρρύθμιση, η οποία υποστηρίχθηκε τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι όσο και από την αντιπολίτευση, ψηφίστηκε ομόφωνα στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου.

Κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση αποτελεί έγκλημα

Με την τρέχουσα νομοθεσία, ο βιασμός ορίζεται ως πράξη που διαπράττεται με βία, απειλές ή κατάχρηση εξουσίας. Αυτά τα κριτήρια επικρίνονται έντονα, καθώς λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τα θύματα, τα οποία φοβούνταν ότι δεν θα γίνουν πιστευτά αν δεν μπορούσαν να αποδείξουν φυσική αντίσταση ή τραυματισμούς.

Η μεταρρύθμιση πλέον μετατοπίζει το επίκεντρο της ποινικής δίωξης από την «αντίσταση του θύματος» στη «συμπεριφορά του δράστη». «Είναι απολύτως σαφές ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός», δήλωσε η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Λάουρα Μπολντρίνι, η οποία πρωτοστάτησε στην αλλαγή. «Είχαμε ορισμένες αποφάσεις που ήταν πραγματικά σοκαριστικές επειδή η αρχή της συναίνεσης απουσίαζε από το νομικό μας σύστημα».

Οι υποστηρικτές της αλλαγής επισημαίνουν ότι ο νέος νόμος θα αποτρέψει αποφάσεις όπως εκείνη του 2022, όταν ένας άνδρας αθωώθηκε από κατηγορία βιασμού, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι η μη πλήρης απομόνωση του χώρου (μη κλειστή πόρτα) αποτελούσε «πρόσκληση».

Η Καρολίνα Βάρκι, βουλευτής, χαρακτήρισε τον νόμο «ιστορικό βήμα», καθιστώντας σαφές ότι κάθε σεξουαλική πράξη «χωρίς ελεύθερη, ενσυνείδητη και τρέχουσα συναίνεση αποτελεί έγκλημα».

Αυξημένες οι καταγγελίες για σεξουαλική βία

Η νομική αυτή μεταρρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο που η Ιταλία κλονίζεται από μια σειρά αποτρόπαιων γυναικοκτονιών και υποθέσεων σεξουαλικής βίας που αφορούν υψηλόβαθμα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πρόσφατη καταδίκη του Τσίρο Γκρίλο (γιου του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων) και η υπόθεση του επιφανούς επιχειρηματία Αλμπέρτο Τζενοβέζε, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση και διακίνηση ναρκωτικών.

Παρότι οι καταγγελίες για βιασμό θεωρείται ότι παραμένουν σημαντικά υπο-καταγεγραμμένες, οι επίσημες καταγγελίες για σεξουαλική βία αυξήθηκαν από 4.257 το 2014 σε 6.231 το 2023, σύμφωνα με την Istat.

Η Ατζούρα Ρινάλντι, φεμινίστρια οικονομολόγος, συνέκρινε τη νομική αλλαγή με μια «επανάσταση» σε μια κοινωνία όπου η κατηγοριοποίηση των θυμάτων παραμένει σύνηθες φαινόμενο. «Είναι ένα σημαντικό βήμα για να εισαχθεί η ιδέα της συναίνεσης στην ιταλική κουλτούρα. Στη συνέχεια, πρέπει να περάσει από τον νόμο στην καθημερινότητα των ανθρώπων», δήλωσε.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν βρίσκει όλους σύμφωνους. Η συγγραφέας Αλέσια Ντουλμπέκο σημειώνει: «Σε πολλούς δεν αρέσει ιδιαίτερα αυτή η έννοια της συναίνεσης, επειδή φοβούνται ότι θα αφαιρέσει τον ρομαντισμό».

Ο νόμος αναμένεται να εγκριθεί και από τη Γερουσία προτού τεθεί σε ισχύ.

*Με πληροφορίες από Financial Times

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ - 300 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης - Είχαν κάνει το σπίτι... φυτώριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία: Η Meta καταδικάστηκε για «αθέμιτο ανταγωνισμό» - Αποζημίωση 540 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι» για συνεννόηση

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

16:44ΠΟΛΤΟΣ

Kimberly mania

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Παρουσίασε πέντε άξονες για μια νέα κοινή κουλτούρα εθνικής ασφάλειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό - Ψάρευε σε ελληνικά χωρικά ύδατα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ