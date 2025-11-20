Βρετανία - Covid-19: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα μέτρα»

Η Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα lockdown θα μπορούσαν να είχαν «αποφευχθεί εντελώς», αν η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον είχε αντιδράσει πιο γρήγορα όταν εμφανίστηκε η απειλής του ιού.

Η πρόεδρος της έρευνας, βαρόνη Χάλετ, δήλωσε ότι αν είχαν επιβληθεί «αυστηροί περιορισμοί» πριν από τις 16 Μαρτίου 2020, ίσως να μην είχε προκύψει ανάγκη για lockdown. Παρ’ όλα αυτά, μια «τοξική και χαοτική πολιτική» στο εσωτερικό της κυβέρνησης σήμαινε πως η ανταπόκριση στην πανδημία ήταν «ελάχιστη και καθυστερημένη», καθιστώντας τελικά το lockdown αναπόφευκτο.

Όταν τελικά ήταν αναγκαίο να επιβληθεί lockdown, εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί έως και 23.000 ζωές αν είχε επιβληθεί μία εβδομάδα νωρίτερα.

Στη δεύτερη έκθεση της πολυεπίπεδης έρευνας, που αναλύει την λήψη αποφάσεων της κυβέρνησης κατά την πανδημία, η βαρόνη Χάλετ, ασκεί συνεχείς επικρίσεις στον πρώην υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ και στο σημερινό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Σερ Κρις Γουόρμαλντ, που τότε ήταν ο μόνιμος γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

Ευθύνες στην κυβέρνηση

Επιπλέον, η έρευνα καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση για την αποτυχία να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες των lockdown, την επίδραση του κλεισίματος σχολείων στην εκπαίδευση και την ευημερία των παιδιών, καθώς και την αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όταν οι γυναίκες αδυνατούσαν να διαφύγουν από τους κακοποιητές τους.

Ο Μπόρις Τζόνσον AP

Κατά την εξέτασή του στην έρευνα, ο τότε πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εκτίμησε ότι ήταν «μάλλον απίθανο» να είχαν αποφευχθεί τα lockdown αν οι περιορισμοί είχαν γίνει νωρίτερα.

Η βαρόνη Χάλετ αντέκρουσε αυτή την άποψη, επισημαίνοντας ότι αν είχαν εφαρμοστεί «αυστηροί περιορισμοί, χωρίς υποχρεωτικό lockdown» πριν τις 16 Μαρτίου 2020, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ή να είχε μικρότερη διάρκεια.

«Αναλογικές και βιώσιμες παρεμβάσεις»

Ο καθηγητής επιδημιολογίας Μαρκ Γουλχάους υπογράμμισε στην έρευνα ότι πιο «αναλογικές και βιώσιμες παρεμβάσεις», όπως η ιχνηλάτηση επαφών, η αυτοαπομόνωση και η χρήση προστατευτικών μέσων, θα έπρεπε να είχαν εισαχθεί από τις 4 Μαρτίου 2020. Έτσι, όπως είπε, «αν ξεκινήσεις νωρίς, δεν χρειάζεται να φτάσεις στα ακραία μέτρα».

Τέλος, η βαρόνη Χάλετ κατέληξε ότι όταν το υποχρεωτικό lockdown εξετάστηκε, ήταν ήδη πολύ αργά για να αποτραπεί. Η αναφορά αποδέχεται ότι η απόφαση για την επιβολή lockdown ήταν δύσκολη, αλλά θα έπρεπε να είχε ληφθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Αν συνέβαινε αυτό, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι θάνατοι κατά το πρώτο κύμα στην Αγγλία θα είχαν μειωθεί κατά 48%, δηλαδή κατά περίπου 23.000 λιγότερους.

