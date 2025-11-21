Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος Tejas της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε σε επίδειξη στο Dubai Air Show.

Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε το τραγικό περιστατικό, ενημερώνοντας παράλληλα ότι ο πιλότος σκοτώθηκε ακαριαία.

«Αεροσκάφος Tejas της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Dubai Air Show σήμερα. Ο πιλότος υπέστη θανάσιμα τραύματα στο ατύχημα. Η IAF εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια της ζωής του και στέκεται αλληλέγγυα στην οικογένεια του θανόντος σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Συγκροτείται δικαστήριο έρευνας για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος», όπως υπογράμμισε εκπρόσωπος της IAF.

Συντριβή μαχητικού αεροσκάφος στο Dubai Air Show. AP.

Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα (12:10 ώρα Ελλάδος), με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου.

Η στιγμή της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους: