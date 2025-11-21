Κωνσταντινούπολη: Μαζική δηλητηρίαση 25 ατόμων - Έτρωγαν σε δημοφιλή τουριστική περιοχή της Πόλης

Συναγερμός προκλήθηκε στη συνοικία Σίσλι της Κωνσταντινούπολης, όταν 25 άτομα κατέληξαν σε νοσοκομεία της περιοχής παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση, μετά την κατανάλωση φαγητού σε τοπικό εστιατόριο.

Ο Διευθυντής Υγείας της Επαρχίας, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ενημέρωσε το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Ορισμένοι πολίτες που έφαγαν σε μια επιχείρηση στην περιοχή του Σίσλι της Κωνσταντινούπολης, προσήλθαν στα γύρω νοσοκομεία με υποψία τροφικής δηλητηρίασης. Συνολικά 25 άτομα ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε μονάδες υγείας. Η γενική κατάσταση της υγείας των πολιτών που προσήλθαν είναι καλή, και πραγματοποιείται η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία».

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά από άλλο περιστατικό σε καφετέρια, όπου μια 26χρονη μηχανικός, η Άιμπεν Οζτσιλινγκίρ Τουρτούρα, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ αφού κατανάλωσε τουρκικό καφέ που περιείχε καυστική ουσία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη συνοικία Ομέρ Αβνί στο Πέραν καθώς και μετά τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.