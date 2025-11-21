Γερμανία: Την εργασία ακαδημαϊκών σε στρατιωτικά προγράμματα ζήτησε μέλος της κυβέρνησης

Στρατιώτες παρακολουθούν τους νεοσύλλεκτους της Bundeswehr να συμμετέχουν σε τελετή ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπέρ της κατάργησης των κανονισμών που απαγορεύουν στους πανεπιστημιακούς ερευνητές να εργάζονται σε στρατιωτικά ή διπλής χρήσης προγράμματα τάχθηκε η Γερμανίδα υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Ντοροτέ Μπερ, υπό το φως της νέας κατάστασης ασφάλειας στην Ευρώπη.

Οι πολίτες επιστήμονες της χώρας θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να εργάζονται σε στρατιωτικά ή διπλής χρήσης έργα, προκειμένου να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Ευρώπης να γίνει πιο ανεξάρτητη στην ασφάλεια και την άμυνα, δήλωσε η κυρία Μπερ στο πρακτορείο Reuters, αναφερόμενη στη λεγόμενη «πολιτική ρήτρα» που ισχύει για πολλά δημόσια πανεπιστήμια της Γερμανίας.

«Είμαι θεμελιωδώς υπέρ της επανεξέτασης της πολιτικής ρήτρας στα πανεπιστήμια. Προκειμένου να διατηρήσουμε την ειρήνη σήμερα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε περιορισμούς στη σκέψη και την έρευνα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η απόφαση τελικά θα βαρύνει τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους ερευνητές.

Ο αυστηρός διαχωρισμός από τη στρατιωτική έρευνα εμποδίζει επίσης ορισμένες νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν να αποσχιστούν από ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνέχισε η υπουργός, με το βλέμμα μεταξύ άλλων και στο σχέδιο του υπουργείου 'Αμυνας για επένδυση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στο διάστημα, ώστε να καταστεί ο στρατός ραχοκοκαλιά της διαστημικής στρατηγικής της χώρας.

