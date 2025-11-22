«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

Σοβαρές καταγγελίες επανέρχονται στο προσκήνιο και φωτίζουν μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της πολιορκίας του Σαράγιεβο, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για πλούσιους ξένους που ταξίδευαν στη Βοσνία τη δεκαετία του ’90 με μοναδικό σκοπό να σκοτώνουν αμάχους για «διασκέδαση».

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο εξάχρονος γιος της έπεσε νεκρός από σφαίρα ενός τέτοιου «τουρίστα-ελεύθερου σκοπευτή», ενώ οι αποκαλύψεις του Ιταλού δημοσιογράφου Έτζιο Γκαβατσένι κάνουν λόγο για εύπορους επισκέπτες που φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ σε σημερινές αξίες για να πυροβολούν πολίτες στο πολιορκημένο Σαράγεβο, χωρίς κανένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.

Η πολιορκία που βύθισε την πόλη στο αίμα

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την τετραετή πολιορκία της πόλης, καθώς οι σερβικές δυνάμεις περικύκλωσαν την πρωτεύουσα της Βοσνίας σε μία από τις πιο βίαιες συγκρούσεις που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Τώρα, όμως, ανακύπτει το ενδεχόμενο ότι μέρος αυτών των θανάτων δεν προήλθε μόνο από τις εμπόλεμες δυνάμεις, αλλά και από ξένους που ταξίδεψαν εκεί αποκλειστικά για να σκοτώνουν αθώους.

Η εισαγγελία του Μιλάνου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες, οι οποίες περιγράφουν σκηνές ακραίας βαρβαρότητας, με κάποιους να πληρώνουν ακόμη περισσότερα για να στοχεύουν παιδιά, σε εικόνες που θυμίζουν δυστοπικά σενάρια τύπου Squid Game ή The Hunger Games.

Η «λεωφόρος των ελεύθερων σκοπευτών»

Η διαβόητη Sniper Alley αποτέλεσε ένα από τα πιο αιματηρά σημεία της πόλης, όπου πολίτες έπεφταν νεκροί καθημερινά από πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Ο Γκαβατσένι υποστηρίζει πως, πέρα από τους Σέρβους μαχητές, στην περιοχή δρούσαν και πλούσιοι Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί, που πλήρωναν τεράστια ποσά για να συμμετάσχουν σε αυτό το φρικτό «κυνήγι ανθρώπων».

«Ήταν άνθρωποι από δυτικές χώρες που πλήρωναν για να τους μεταφέρουν εκεί και να πυροβολούν αμάχους. Δεν υπήρχε ιδεολογία. Το έκαναν για διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»

Η Φατίμα Πόποβατς, μητέρα του εξάχρονου Άντναν που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, δηλώνει συντετριμμένη ακόμη και σήμερα. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί για διασκέδαση. Τι κακό θα μπορούσε να έχει κάνει ένα παιδί έξι ετών; Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ίχνος ανθρωπιάς», λέει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Τζεμίλ Χότζιτς, που έχασε τον 16χρονο αδελφό του και ίδρυσε οργάνωση για τη διερεύνηση εγκλημάτων της περιόδου. «Όσο ζω, θα παλεύω για την αλήθεια. Δεν θα τους αφήσω να κοιμούνται ήσυχοι», τονίζει.

Μαρτυρία πρώην Αμερικανού πεζοναύτη

Τις καταγγελίες ενισχύει και πρώην Αμερικανός πεζοναύτης που πολέμησε ως εθελοντής στη Βοσνία, ο οποίος δήλωσε πως είδε άτομα που δεν έμοιαζαν ντόπιοι να κινούνται με συνοδεία ενόπλων γύρω από θέσεις ελεύθερων σκοπευτών. «Από την εμφάνισή τους, τον εξοπλισμό και τον τρόπο που τους καθοδηγούσαν, ήταν φανερό ότι δεν ανήκαν στον τοπικό πληθυσμό», ανέφερε.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά σκοτεινά κεφάλαια της πολιορκίας του Σαράγεβο και φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για εγκλήματα πολέμου, ατιμωρησία και την αρρωστημένη εκμετάλλευση μιας ανθρώπινης τραγωδίας από άτομα που είδαν τον πόλεμο ως μακάβριο «σόου».