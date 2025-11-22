«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο εξάχρονος γιος της έπεσε νεκρός από σφαίρα ενός τέτοιου «τουρίστα-ελεύθερου σκοπευτή», ενώ οι αποκαλύψεις του Ιταλού δημοσιογράφου Έτζιο Γκαβατσένι κάνουν λόγο για εύπορους επισκέπτες που φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ

Δημήτρης Δρίζος

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές καταγγελίες επανέρχονται στο προσκήνιο και φωτίζουν μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της πολιορκίας του Σαράγιεβο, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για πλούσιους ξένους που ταξίδευαν στη Βοσνία τη δεκαετία του ’90 με μοναδικό σκοπό να σκοτώνουν αμάχους για «διασκέδαση».

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο εξάχρονος γιος της έπεσε νεκρός από σφαίρα ενός τέτοιου «τουρίστα-ελεύθερου σκοπευτή», ενώ οι αποκαλύψεις του Ιταλού δημοσιογράφου Έτζιο Γκαβατσένι κάνουν λόγο για εύπορους επισκέπτες που φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ σε σημερινές αξίες για να πυροβολούν πολίτες στο πολιορκημένο Σαράγεβο, χωρίς κανένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.

Η πολιορκία που βύθισε την πόλη στο αίμα

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την τετραετή πολιορκία της πόλης, καθώς οι σερβικές δυνάμεις περικύκλωσαν την πρωτεύουσα της Βοσνίας σε μία από τις πιο βίαιες συγκρούσεις που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Τώρα, όμως, ανακύπτει το ενδεχόμενο ότι μέρος αυτών των θανάτων δεν προήλθε μόνο από τις εμπόλεμες δυνάμεις, αλλά και από ξένους που ταξίδεψαν εκεί αποκλειστικά για να σκοτώνουν αθώους.

Η εισαγγελία του Μιλάνου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες, οι οποίες περιγράφουν σκηνές ακραίας βαρβαρότητας, με κάποιους να πληρώνουν ακόμη περισσότερα για να στοχεύουν παιδιά, σε εικόνες που θυμίζουν δυστοπικά σενάρια τύπου Squid Game ή The Hunger Games.

Η «λεωφόρος των ελεύθερων σκοπευτών»

Η διαβόητη Sniper Alley αποτέλεσε ένα από τα πιο αιματηρά σημεία της πόλης, όπου πολίτες έπεφταν νεκροί καθημερινά από πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Ο Γκαβατσένι υποστηρίζει πως, πέρα από τους Σέρβους μαχητές, στην περιοχή δρούσαν και πλούσιοι Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί, που πλήρωναν τεράστια ποσά για να συμμετάσχουν σε αυτό το φρικτό «κυνήγι ανθρώπων».

«Ήταν άνθρωποι από δυτικές χώρες που πλήρωναν για να τους μεταφέρουν εκεί και να πυροβολούν αμάχους. Δεν υπήρχε ιδεολογία. Το έκαναν για διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»

Η Φατίμα Πόποβατς, μητέρα του εξάχρονου Άντναν που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, δηλώνει συντετριμμένη ακόμη και σήμερα. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί για διασκέδαση. Τι κακό θα μπορούσε να έχει κάνει ένα παιδί έξι ετών; Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ίχνος ανθρωπιάς», λέει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Τζεμίλ Χότζιτς, που έχασε τον 16χρονο αδελφό του και ίδρυσε οργάνωση για τη διερεύνηση εγκλημάτων της περιόδου. «Όσο ζω, θα παλεύω για την αλήθεια. Δεν θα τους αφήσω να κοιμούνται ήσυχοι», τονίζει.

Μαρτυρία πρώην Αμερικανού πεζοναύτη

Τις καταγγελίες ενισχύει και πρώην Αμερικανός πεζοναύτης που πολέμησε ως εθελοντής στη Βοσνία, ο οποίος δήλωσε πως είδε άτομα που δεν έμοιαζαν ντόπιοι να κινούνται με συνοδεία ενόπλων γύρω από θέσεις ελεύθερων σκοπευτών. «Από την εμφάνισή τους, τον εξοπλισμό και τον τρόπο που τους καθοδηγούσαν, ήταν φανερό ότι δεν ανήκαν στον τοπικό πληθυσμό», ανέφερε.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά σκοτεινά κεφάλαια της πολιορκίας του Σαράγεβο και φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για εγκλήματα πολέμου, ατιμωρησία και την αρρωστημένη εκμετάλλευση μιας ανθρώπινης τραγωδίας από άτομα που είδαν τον πόλεμο ως μακάβριο «σόου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε συμφωνία με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε και άλλες κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζει Ντι Βανς: «Αποκύημα φαντασίας» η θέση ότι μπορεί να έλθει «νίκη» της Ουκρανίας

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

07:13LIFESTYLE

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν πρόκειται να κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτo»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία το «εκδοτικό φαινόμενο» του Αλέξη Τσίπρα - Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την «Ιθάκη»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκει

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Αναζητούνται μοσχεύματα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με το πιστόλι στον κρόταφοι Ζελένσκι και... Ευρωπαίοι - Τι συζητούν στο περιθώριο της G20 και γιατί ψάχνουν τα περιθώρια του Τραμπ

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ και μηνύματα του πρωθυπουργού προς Τουρκία και Ρωσία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκει

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με το πιστόλι στον κρόταφοι Ζελένσκι και... Ευρωπαίοι - Τι συζητούν στο περιθώριο της G20 και γιατί ψάχνουν τα περιθώρια του Τραμπ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Αναζητούνται μοσχεύματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ και μηνύματα του πρωθυπουργού προς Τουρκία και Ρωσία

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ