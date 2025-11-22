Οι σταρ που έδιωξε το Χόλιγουντ για σκάνδαλα - Από τα εκτυφλωτικά φώτα στην αφάνεια

Το Χόλιγουντ είναι ανεκτικό σε σκανδαλώδεις συμπεριφορές, αλλά υπάρχουν κάποια σκάνδαλα που δεν τα συγχωρεί και όσοι πρωταγωνιστούν σε αυτά βλέπου την πολυτελή ζωή τους και την αναγνώριση να καταστρέφονται, πριν οι ίδιοι καταλήξουν στην αφάνεια ή πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Η πρόσφατη επανεμφάνιση του Κέβιν Σπέισι ήρθε να επιβεβαιώσει αυτόν τον άγραφο κανόνα στη Μέκκα του Κινηματογράφου, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Ο Κέβιν Σπέισι ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Father Mother Sister Brother» κατά τη διάρκεια της 82ης έκδοσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη Βενετία, Ιταλία(2025) Invision

Οι πρώτες κατηγορίες για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό ξεκίνησαν το 2017 και ήταν καταστροφικές. Αν και αθωώθηκε το 2023 από όλες τις κατηγορίες, τον Φεβρουάριο του 2025, ένας πρώην Βρετανός ηθοποιός ο Ruari Cannon τον μήνυσε για σεξουαλική επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Το Netflix διέκοψε απότομα τους δεσμούς, ο Ρίντλεϊ Σκοτ τον αφαίρεσε ψηφιακά από το All the Money in the World και πολλά έργα μπήκαν στο ράφι.

Επί του παρόντος, ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι έχει οικονομικά προβλήματα που προέρχονται από την κακή του εικόνα λόγω σεξουαλικών σκανδάλων, επομένως δεν έχει δικό του σπίτι και ζει σε ξενοδοχεία και προσωρινά καταλύματα.

«Ζω σε ξενοδοχεία, μένω σε καταλύματα Airbnb, πηγαίνω όπου είναι η δουλειά. Είμαι κυριολεκτικά άστεγος, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω», είπε στην Telegraph.

Σε ποιους άλλους έκλεισε την πόρτα το Χόλιγουντ.

1. Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, φτάνει στο δικαστήριο για ακρόαση σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στη Νέα Υόρκη. (2019) AP/Seth Wenig

Από τις πιο χαρακτηριστικές εκκωφαντικές πτώσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ένας εμβληματικός παραγωγός των δεκαετιών του 1990 και του 2000, η κινητήρια δύναμη πίσω από πολλούς νικητές των Όσκαρ, συσσώρευε ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και εξαναγκασμό για δεκαετίες.

Το 2017, αναφορές από τους New York Times και το The New Yorker αποκάλυψαν περισσότερες από 80 μαρτυρίες, οδηγώντας τον να αντιμετωπίσει μια ιστορική δίκη.

Το 2020 καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση στη Νέα Υόρκη για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Στη συνέχεια αντιμετώπισε μια δεύτερη δίκη στο Λος Άντζελες, η οποία πρόσθεσε άλλη μια ποινή φυλάκισης 16 ετών για τα ίδια εγκλήματα.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2024, το Εφετείο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την καταδίκη του 2020, λόγω του γεγονότος ότι επιτρεπόταν η μαρτυρία γυναικών που δεν ήταν επίσημα εντός των κατηγοριών, κάτι που σύμφωνα με το δικαστήριο δημιούργησε προκατάληψη στη δίκη

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν κρατείται αυτή τη στιγμή στη φυλακή του Ράικερς Άιλαντ στη Νέα Υόρκη.

Η Ακαδημία τον αφαίρεσε από τη λίστα των μελών της και οι εταιρείες που συνδέονται με αυτόν εξαφανίστηκαν από τον χάρτη.

2. Άρμι Χάμερ

Η καριέρα του Άρμι Χάμερ, η οποία υποσχέθηκε να τον εδραιώσει ως έναν από τους νέους άνδρες πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ μετά το Call Me By Your Name, κατέρρευσε το 2021 αφού πολλές γυναίκες διέδωσαν προσωπικά μηνύματα και ισχυρισμούς σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση, συναισθηματική χειραγώγηση και υποτιθέμενη κακοποίηση.

Αν και ο Χάμερ δεν έχει καταδικαστεί για έγκλημα και αρνείται τους ισχυρισμούς, η ζημιά στη φήμη ήταν καταστροφική. Σχεδόν όλα τα έργα του ακυρώθηκαν, έχασε κομβικούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή.

3. Έζρα Μίλερ

Στο επίκεντρο πολλαπλών αντιπαραθέσεων από το 2020, ο Έζρα Μίλερ μετατράπηκε από τη νεαρή υπόσχεση της Warner Bros. σε πρόβλημα δημοσίων σχέσεων για το στούντιο.

Τον Μάρτιο του 2022, ο ηθοποιός συνελήφθη στη Χαβάη για άτακτη συμπεριφορά και παρενόχληση μετά από καυγά σε καραόκε μπαρ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διασημότητα φώναξε αισχρότητες, πήρε το μικρόφωνο μιας γυναίκας που τραγουδούσε και όρμησε σε έναν άνδρα που έπαιζε βελάκια.

Ένα μήνα μετά από αυτό το περιστατικό, ο σταρ του Χόλιγουντ συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για επίθεση δεύτερου βαθμού.

Αν και η Warner προσπάθησε να διατηρήσει το The Flash ένα βιώσιμο έργο, η ακανόνιστη συμπεριφορά του σταρ μετέτρεψε την πρεμιέρα σε μια πράξη περιορισμού της ζημιάς.

Η ταινία απέτυχε και από το 2023 η καριέρα του Μίλερ ουσιαστικά σταμάτησε, καθώς δεν είχε προσφορές εργασίας.

4. Λόρι Λόφλιν

Η Λόρι Λάφλιν παρευρίσκεται σε τελετή προς τιμήν της Χόλι Ρόμπινσον Πιτ με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame στο Λος Άντζελες. (2022) Invision/ Willy Sanjuan

Το 2019, η Lori Loughlin, διάσημη για το Full House, ενεπλάκη στο λεγόμενο σκάνδαλο εισαγωγής στο κολέγιο, ένα δίκτυο απάτης που επέτρεπε σε παιδιά διασημοτήτων και επιχειρηματιών να έχουν πρόσβαση σε ελίτ πανεπιστήμια μέσω δωροδοκιών και πλαστογραφίας διαπιστευτηρίων.

Η ηθοποιός ομολόγησε την ενοχή της, εξέτισε σύντομη ποινή φυλάκισης και πλήρωσε πρόστιμα. Αν και η περίπτωσή του ήταν λιγότερο σοβαρή από άλλες σε αυτή τη λίστα, το Χόλιγουντ αντέδρασε δυναμικά.

Ο ρόλος της στο Full House δεν επέστρεψε για την τελευταία σεζόν, ακόμη και το Garage Sale Mysteries και το When Calls the Heart ακυρώθηκαν μετά το σκάνδαλο.

5. Ντάνι Μάστερσον

Το 2023, ο Danny Masterson, γνωστός για το That '70s Show, καταδικάστηκε σε ποινή από 30 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για βιασμό. Η υπόθεση, η οποία αφορούσε τη μαρτυρία πολλών γυναικών, περιελάμβανε επίσης ισχυρισμούς για συγκαλύψεις από μέλη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας.

Το Netflix τον είχε απολύσει από το The Ranch από το 2017, αλλά η καταδίκη σφράγισε τη δημόσια μοίρα του, καθώς το όνομά του αφαιρέθηκε από τους τίτλους, οι πράκτορές του διέκοψαν τους δεσμούς και οι πλατφόρμες άρχισαν να εξετάζουν έργα που σχετίζονται με αυτόν.

Από τον Μάιο του 2023, ο ηθοποιός εκτίει ποινή φυλάκισης 30 ετών για το αδίκημα του βιασμού.

6. Τζόνι Ντεπ

Ο Τζόνι Ντεπ ποζάρει κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Modigliani Three Days On The Wing Of Madness» στο Λονδίνο. (2025) Invision/Alberto Pezzali

Η περίπτωσή του είναι πιο περίπλοκκη, που χαρακτηρίζεται από διασταυρούμενες αγωγές και κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ.

Το 2018, όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες δηλώσεις του σταρ του Aquaman, η Warner Bros τον απέσυρε από το franchise Fantastic Beasts, ζητώντας του να παραιτηθεί αφού έχασε μια δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας The Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια, η Disney πάγωσε τη συμμετοχή του στους Πειρατές της Καραϊβικής, αφήνοντας το έπος που είχε μετατρέψει σε παγκόσμιο φαινόμενο σε αόριστη παύση.

Η δίκη του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα σημείο καμπής: ο Ντεπ κέρδισε την υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της Χερντ, ενώ εκείνη έλαβε μερική ετυμηγορία υπέρ του για άλλη δήλωση. Αν και δικαιώθηκε νομικά, το Χόλιγουντ δεν τον επανέφερε αμέσως.

Μετά τη δίκη, επέλεξε να επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκά και ανεξάρτητα έργα όπως το Modì: Three Days on the Wing of Madness (2024), μια βιογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του ίδιου, για τον ζωγράφο Amedeo Modigliani.

Τον Απρίλιο του 2025, ανακοινώθηκε ότι ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων του Day Drinker, ενός θρίλερ στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Πενέλοπε Κρουζ.

7. OJ Simpson

Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου O.J. Simpson φτάνει για την ακρόαση της αναστολής της ποινής του στο Lovelock Correctional Center στο Lovelock της Νεβάδα, στις 20 Ιουλίου 2017. Ο Simpson καταδικάστηκε το 2008 για το ότι στρατολόγησε μερικούς άνδρες που σχεδόν δεν γνώριζε, συμπεριλαμβανομένων δύο που είχαν όπλα, για να ανακτήσει από δύο πωλητές συλλεκτικών αθλητικών αντικειμένων κάποια αντικείμενα που, σύμφωνα με τον Simpson, του είχαν κλαπεί μια δεκαετία νωρίτερα. Pool The Reno Gazette-Journal/Jason Bean

Ο OJ Simpson κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της.

Πριν παραδοθεί, ο παίκτης του NFL πρωταγωνίστησε στη στιγμή που σημάδεψε την υπόθεση: μια τηλεοπτική καταδίωξη με ένα λευκό φορτηγό Ford Bronco, που ακολουθήθηκε ζωντανά από περίπου 95 εκατομμύρια τηλεθεατές, μέχρι που τελικά παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η εισαγγελία παρουσίασε μια ισχυρή υπόθεση βασισμένη στο DNA, ένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ένα υποτιθέμενο κίνητρο που συνδέεται με τη ζήλια και τον έλεγχο. Ωστόσο, η υπεράσπιση κατάφερε να σπείρει αμφιβολίες για τη χειραγώγηση και τον χειρισμό των αποδεικτικών στοιχείων, ειδικά αμφισβητώντας τη συμπεριφορά του ντετέκτιβ Mark Fuhrman και υπαινισσόμενη τον θεσμικό ρατσισμό εντός του αστυνομικού τμήματος.

Στις 3 Οκτωβρίου 1995, οι ένορκοι έκριναν τον OJ Simpson αθώο για τις δολοφονίες, ωστόσο η καριέρα του δεν ήταν ποτέ η ίδια.

Χρόνια αργότερα, το 2007, συνελήφθη για ένοπλη ληστεία στο Λας Βέγκας και καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκιση, αν και ανέκτησε την ελευθερία του το 2017 μετά την αποφυλάκισή του υπό όρους. Ο O. J. Simpson πέθανε στις 10 Απριλίου 2024, σε ηλικία 76 ετών.