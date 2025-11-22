Νέα τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία προανήγγειλε ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης

Νέα τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία προανήγγειλε ο Μακρόν
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ' αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ' αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», είπε.

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ...άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης.

«Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», είπε.

