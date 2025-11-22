Αναλυτές: Αποδυναμώθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο ουκρανικό, μετά το σχέδιο Τραμπ

Ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας παραμένει υπό πίεση, καθώς η Ουάσιγκτον προωθεί τις δικές της ειρηνευτικές προσπάθειες.

Αναλυτές: Αποδυναμώθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο ουκρανικό, μετά το σχέδιο Τραμπ
Relatives and friends of Ukrainian prisoners of war gather during a rally to demand their release, in Istanbul, Turkey, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Francisco Seco)
AP
Ο ρόλος της Τουρκίας ως μεσολαβητή στον πόλεμο της Ουκρανίας βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η Ουάσιγκτον προωθεί τις δικές της ειρηνευτικές προσπάθειες και προτρέπει την Άγκυρα να χαλαρώσει τους δεσμούς της με τη Μόσχα, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Δικτύου της Γαλλίας (RFI), στην αγγλόφωνη έκδοσή του.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο Ερντογάν έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει δηλώσει ότι αυτές οι σχέσεις βοηθούν τις προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Επικαλείται ανάλυση του Σινάν Τσιντί στο αμερικανικό think tank Foundation for Defence of Democracies, στο οποίο εκτιμά ότι οι τελευταίες ενέργειες της Ουάσιγκτον υποδηλώνουν ότι η επιρροή της Άγκυρας εξασθενεί.

Η διαμεσολάβηση της Άγκυρας, όπως σημειώνει ο αναλυτής της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, δεν απέφερε αποτελέσματα ούτε για την κυβέρνηση Τραμπ ούτε για τους δυτικούς συμμάχους της και δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην προσέγγιση των δύο πλευρών για κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία. «Η Ουάσιγκτον ακολουθεί τη δική της πορεία», δήλωσε ο Ciddi.

Ως προς αυτό, παρατηρεί ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των ειρηνευτικών προσπαθειών της Ουάσιγκτον, δεν παρευρέθηκε στη συνάντηση στην Άγκυρα, παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα το έκανε.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα υπερεκτίμησε τη δύναμή της, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της με τον Πούτιν για να διοργανώσει μια σύνοδο κορυφής που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Αλλαγή του διπλωματικού τοπίου

Ο Ζαούρ Γκάσιμοφ, εμπειρογνώμονας σε θέματα Ρωσίας-Τουρκίας του Γερμανικού Ακαδημαϊκού Υπηρεσία Ανταλλαγών, δήλωσε ότι ο ρόλος της Άγκυρας έχει αποδυναμωθεί, με άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία, να θεωρούνται πλέον πιθανές τοποθεσίες για συνομιλίες.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί απευθείας με τη Μόσχα, πρόσθεσε, μειώνει την ανάγκη για τη Τουρκία ως μεσάζοντα.

«Η Ρωσία προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται για οποιουδήποτε είδους ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Ωστόσο, ο Πούτιν και η Μόσχα ενδιαφέρονται για απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με αυτό το ζήτημα και ενδεχομένως άλλα ζητήματα», δήλωσε ο Γκάσιμοφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εκτιμά τις σχέσεις της με την Άγκυρα.

«Για τη Ρωσία, οι επαφές με την Τουρκία είναι υψίστης σημασίας, καθώς είναι απομονωμένη από τις αντιρωσικές κυρώσεις».

Ενεργειακή πίεση στην Άγκυρα

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται το γεγονός ότι ο Ερντογάν αρνήθηκε να επιβάλει τις περισσότερες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι η σχέση του με τη Μόσχα είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ του είπε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν περίπου το ήμισυ των αναγκών της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν φαίνεται να ανταποκρίνεται, καθώς οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Άγκυρα προσπαθεί επίσης να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας. Οι συναντήσεις μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν ήταν κάποτε συχνές, αλλά τώρα είναι σπάνιες, με τις συναντήσεις τους να περιορίζονται στο περιθώριο διεθνών εκδηλώσεων.

«Υπάρχει σαφώς μια κίνηση, μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την αποκατάσταση και την ενίσχυση των σχέσεων με τον δυτικό κόσμο», δήλωσε ο πρώην Τούρκος πρέσβης Τιμούρ Σοϊλεμέζ στο RFI.

Ισορροπία στις σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Σοϊλεμέζ είπε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προσπαθεί να αποφύγει να βλάψει τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

«Η άποψη της Άγκυρας είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ για ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Στην πραγματικότητα, το μυστικό είναι να αποτραπεί το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια αυτή τη στιγμή», είπε ο Σοϊλεμέζ.

Η ικανότητα της Τουρκίας να ισορροπεί και τις δύο πλευρές, πρόσθεσε, παραμένει σημαντική για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

«Η τουρκική διπλωματία και η Τουρκία γενικά έχουν δείξει ότι έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε», δήλωσε ο Soylemez.

«Για παράδειγμα, στη Μαύρη Θάλασσα, όσον αφορά την ανταλλαγή κρατουμένων, όσον αφορά την αποκλιμάκωση σε διάφορα θέματα. Βασικά, επειδή έχουμε ένα κανάλι επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές και έχουμε την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών».

Η Τουρκία συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ της Μαύρης Θάλασσας για την απομάκρυνση των ναρκών. Αναλυτές λένε ότι αυτό θα μπορούσε αργότερα να βοηθήσει στην εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των ουκρανικών πλοίων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, υπογραμμίζει το RFI, η επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα ένα πλοίο με τουρκική σημαία που μετέφερε φορτίο φυσικού αερίου στο λιμάνι του Ιζμάιλ στην Ουκρανία από ύποπτα ρωσικά drones δείχνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τουρκία καθώς προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους δυτικούς συμμάχους χωρίς να προκαλέσει τη Μόσχα.

Πηγή: RFI

