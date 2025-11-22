Μερτς σε Τραμπ: Εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο θα υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη

Τις επιπτώσεις που θα έχει το ενδεχόμενο να χάσει η Ουκρανία τον πόλεμο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο επεσήμανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την Παρασκευή (21/11).

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα» δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον» σημείωσε.

Στο μεταξύ, σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν το Σάββατο (22/11) οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους και ο Μερτς χαρακτηρίζουν το προσχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «καλή βάση» που θα απαιτήσει, ωστόσο, πρόσθετη επεξεργασία.

«Το σχέδιο Τραμπ απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία»

«Το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» αναφέρουν χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα χαιρετίζουν «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

«Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις» σημειώνουν εκφράζοντας την ανησυχία τους.