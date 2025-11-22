Μερτς σε Τραμπ: Εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο θα υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη

Διπλωματικός πυρετός για το ουκρανικό

Newsbomb

Μερτς σε Τραμπ: Εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο θα υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις επιπτώσεις που θα έχει το ενδεχόμενο να χάσει η Ουκρανία τον πόλεμο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο επεσήμανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την Παρασκευή (21/11).

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα» δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον» σημείωσε.

Στο μεταξύ, σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν το Σάββατο (22/11) οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους και ο Μερτς χαρακτηρίζουν το προσχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «καλή βάση» που θα απαιτήσει, ωστόσο, πρόσθετη επεξεργασία.

«Το σχέδιο Τραμπ απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία»

«Το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» αναφέρουν χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα χαιρετίζουν «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

«Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις» σημειώνουν εκφράζοντας την ανησυχία τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Μεγάλη επιχείρηση για κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστική - Κρίσιμη σύνοδος την Κυριακή στη Γενεύη

20:06ΚΟΣΜΟΣ

«Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου» ο Χρήστος Μαραφάτσος, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναλυτές: Αποδυναμώθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο ουκρανικό, μετά το σχέδιο Τραμπ

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 0-0: Σέντρα στον αγώνα

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρός συμβιβασμός» στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σημαντικό «διπλό» για το Περιστέρι στη Ρόδο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Βομδαρδισμένο τοπίο η Ήπειρος από το πέρασμα της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένα χωριά και ζημιές σε καλλιέργειες, δρόμους, γέφυρες

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άνδρες υποδύθηκαν υπάλληλους της Κεντρικής Τράπεζας και έκλεψαν 70 εκατομμύρια ρουπίες από όχημα μεταφοράς χρημάτων

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αύριο στη Γενεύη η Σύνοδος ΗΠΑ-ΕΕ-Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ: Η ΕΕ απορρίπτει τμήμα του - Τα 4 σημεία που ζητά να αλλάξουν

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς σε Τραμπ: Εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο θα υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στο… σπίτι 2,5 χρόνια μετά

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

18:26ΚΟΣΜΟΣ

«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αύριο στη Γενεύη η Σύνοδος ΗΠΑ-ΕΕ-Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ: Η ΕΕ απορρίπτει τμήμα του - Τα 4 σημεία που ζητά να αλλάξουν

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Βομδαρδισμένο τοπίο η Ήπειρος από το πέρασμα της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένα χωριά και ζημιές σε καλλιέργειες, δρόμους, γέφυρες

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 0-0: Σέντρα στον αγώνα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ