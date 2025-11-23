Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο
Εικόνες που προκαλούν θλίψη από έναν χώρο που κάποτε έσφυζε από ζωή και τώρα στέκει ως οδυνηρή υπενθύμιση
Κάποτε πολυσύχναστος συγκοινωνιακός κόμβος, τώρα στέκει σαν στοιχειωμένο λείψανο στον χρόνο, προκαλώντας θλίψη.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας εγκαταλείφθηκε ο χώρος το 1974. Οι απόκοσμες εικόνες από τον εγκαταλελειμμένο τερματικό σταθμό, τους διαδρόμους προσγείωσης και τα αεροσκάφη να σαπίζουν είναι μία υπενθύμιση ενός ταραχώδους παρελθόντος που μέχρι σήμερα απλώνει τη βαριά σκιά του στο νησί.
Αρχικά χτισμένο τη δεκαετία του 1920 ως βάση της RAF, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμεύοντας ως βασικός σταθμός για στρατιωτικές και πολιτικές πτήσεις.
Μέχρι τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, είχε γίνει μια σημαντική πύλη για τους τουρίστες, προσελκύοντας ακόμη και διασημότητες του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Ωστόσο, το 1974, με την εισβολή του Αττίλα, η καταστροφή και η εγκατάλειψή του ήταν μονόδρομος. Το αεροδρόμιο έκλεισε επίσημα για εμπορικές πτήσεις με 3 τελευταίες να γίνονται το 1977 με ειδική άδεια του ΟΗΕ.
Σήμερα, το αεροδρόμιο βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Ζώνης των Ηνωμένων Εθνών και παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός ορίων για το κοινό, ασκώντας όμως γοητεία για τους εξερευνητές.
Μοναδικό σημάδι ζωής περιστέρια που κουρνιάζουν στη σάπια οροφή του ή οι ριπές του ανέμους από τα σπασμένα παράθυρά του.
Στην αίθουσαν υποδοχής ένα παρελθόν παρηκμασμένου πια μεγαλείου με διαφημιστικές πινακίδες διαφημίζουν παπούτσια και διακοπές που υπόσχονται να μεταφέρουν τους ταξιδιώτες στα «πέρατα της γης».
Στον επάνω όροφο, ένα σαλόνι αναχωρήσεων είναι άδειο, με σειρές καθισμάτων καλυμμένες με σκόνη και περιττώματα περιστεριών.
Έξω στον διάδρομο, το κέλυφος ενός μοναχικού επιβατικού αεροσκάφους κάθεται στον διάδρομο γεμάτο τρύπες από σφαίρες.