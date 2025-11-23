Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια

Για περισσότερα από τρία χρόνια, ένας Ισπανός πιλότος κατάφερε να πετά σε δεκάδες ευρωπαϊκές διαδρομές ως κυβερνήτης, παρότι δεν είχε καμία επίσημη πιστοποίηση που να τον καθιστά ικανό να πάρει θέση στην αριστερή καρέκλα του cockpit.

