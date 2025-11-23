Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Διάβολος ταυτίζεται με τον Λούσιφερ, έναν αρχάγγελο που τιμωρήθηκε επειδή επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Εκδιώχθηκε από τον ουρανό και έγινε ο άρχοντας της κόλασης, αφοσιωμένος στο να παραπλανά και να διαφθείρει τους ανθρώπους.

