Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα

Ο Διάβολος, όπως τον ξέρουμε στη Δύση – κόκκινος, με κέρατα και τρίαινα – δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με τον βιβλικό Σατανά...

Newsbomb

Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Διάβολος ταυτίζεται με τον Λούσιφερ, έναν αρχάγγελο που τιμωρήθηκε επειδή επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Εκδιώχθηκε από τον ουρανό και έγινε ο άρχοντας της κόλασης, αφοσιωμένος στο να παραπλανά και να διαφθείρει τους ανθρώπους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

11:34LIFESTYLE

Άσχημα νέα για τη Μις Τζαμάικα μετά την οδυνηρή πτώση της στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος - «Δεν τα πάει καλά»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο της οπλοκατοχής και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Χάνουμε 111 ώρες στην κίνηση - Χάνει 90 εκατομμύρια ευρώ το κράτος από τον Κηφισό

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

11:13WHAT THE FACT

Λύθηκε αρχαιολογικό παζλ - Στον Φαραώ Sheshonq III ανήκει η σαρκοφάγος χωρίς επιγραφές

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της GBL

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών;

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή - Κλείνουν στις 19:00 οι κάλπες

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα μέθοδος τηλεφωνικών και διαδικτυακών απάτων που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στις δολοφονίες - Δεν ήταν μόνο οι δύο νεαροί»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Σχέδιο υπό προθεσμία και σιωπηλή απειλή Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρώπη - Ή το αποδέχεστε ή είστε μόνοι σας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ