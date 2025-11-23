Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

Ο μυστηριώδης θάνατος του νεαρού πήρε μία ανατριχιαστική τροπή με τους ισχυρισμούς της μητέρας του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο θάνατος του γιου της την συνέτριψε, αλλά αυτό που συνέβη στη συνέχεια ούτε η πιο νοσηρή φαντασία θα μπορούσε να το σκεφτεί.

Η Κιμ Έρικ, θρηνούσε για τον θάνατο του γιου της, Κρις, ο οποίος αποδόθηκε σε αρχικά σε παθολογικά αίτια και στη συνέχεια σε αυτοκτονία, αν και η ίδια το αμφισβητεί, θεωρώντας πως κάτι πιο σκοτεινό υπάρχει, με τις εξελίξεις να ενισχύουν αυτή την πεποίθησή της.

Η 54χρονη μητέρα, βρέθηκε στην έκθεση «Real Bodies» στο Λας Βέγκας όταν έπεσε πάνω στο σώμα αυτού που πιστεύει ότι είναι ο γιος της. Έμεινε τρομοκρατημένη όταν είδε το σώμα του «γδαρμένο» και «σφαγιασμένο» για να το θαυμάσουν οι άλλοι.

Ωστόσο, το μουσείο αρνείται ότι το σώμα ανήκει στον γιο της.

Η Κιμ, από το Τέξας, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun όταν είδε το πτώμα για πρώτη φορά: «Ήξερα ότι ήταν αυτός. Ήταν τόσο απίστευτα οδυνηρό να το κοιτάς. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πώς αυτό συγκλόνισε εμένα και την οικογένειά μου βαθιά».

«Κοιτούσα φωτογραφίες του γδαρμένου, σφαγιασμένου σώματος του γιου μου», πρόσθεσε. «Είναι σπαρακτικό».

Τα λείψανα παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Real Bodies» στο Λας Βέγκας, η οποία παρουσιάζει πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί τέλειας. Τώρα, η ίδια ζητά να διεξαχθούν εξετάσεις DNA στο πτώμα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται όντως για τον γιο της.

Ο Κρις, βρέθηκε νεκρός τον Νοέμβριο του 2012 στο σπίτι της γιαγιάς του, με τον θάνατό του να είναι συνέπεια δύο καρδιακών προσβολών, όπως ενημέρωσαν τη μητέρα, οι αστυνομικοί.

Ο πατέρας του Κρις — και πρώην σύντροφος της Κιμ — ανέλαβε τη διαδικασία της αποτέφρωσης, και αργότερα της δόθηκε ένα μικρό κολιέ με ένα φιαλίδιο με στάχτη μέσα, που πιστεύεται ότι ήταν του της γιου.

Η Κιμ όμως δεν είχε πειστεί και συνέχισε να σκαλίζει την υπόθεση ζητώντας νέα αστυνομικη έρευνα.

Εβδομάδες αργότερα, της στάλθηκαν φωτογραφίες του σώματός του από τον τόπο του θανάτου του, καλυμμένο με μώλωπες και τραύματα, ενώ μία τοξικολογική έρευνα διαπίστωσε θανατηφόρα ποσότητα κυανίου στον οργανισμό του.

Η δηλητηρίαση ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Κιμ, η οποία είναι πλέον σίγουρη ότι έχει δολοφονηθεί.

Αργότερα, το 2014, ένα δικαστήριο ενόρκων ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο του Κρις, αλλά τελικά δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θεωρία της ανθρωποκτονίας, κρίνοντας επίσημα ότι ο θάνατός του πιθανότατα ήταν αυτοκτονία. Αλλά η Κιμ παραμένει βέβαιη ότι κάποιος της πήρε τον γιο και συνεχίζει να πιέζει για απαντήσεις και επιβεβαίωση ότι δολοφονήθηκε.

Στη συνέχεια, το 2018, έμαθε για την έκθεση «Πραγματικά Σώματα» και, κοιτάζοντας μερικές από τις φωτογραφίες των σωμάτων που παρουσιάζονταν, είναι πλέον σίγουρη ότι ένα από τα σώματα είναι του γιου της. Εξήγησε ότι ένα από τα σώματα έχει υφή που είναι σχεδόν πανομοιότυπη με ένα συνθλιμμένο κρανίο που πιθανότατα υπέστη ο Κρις.

Εκτός από αυτό, τα αναγνωρίσιμα τατουάζ του Chris είχαν «σβηστεί» από το σώμα στην έκθεση — ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό, καθώς τα τατουάζ συνήθως παραμένουν σε ένα σώμα όταν αυτό διατηρείται λόγω της βαθιάς διείσδυσης του μελανιού. Ο μόνος τρόπος για να αφαιρεθεί το τατουάζ είναι να αφαιρεθεί το δέρμα στο οποίο τοποθετήθηκε, κάτι που η Kim λέει ότι συνέβη για να διατηρηθεί η ταυτότητα του σώματος.

Η Κιμ δεν έχει πάει ποτέ η ίδια στην έκθεση, αλλά έχει απευθύνει έκκληση στους επιμελητές να της δώσουν τα λείψανα για ταυτοποίηση. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης επέμειναν ότι τα πτώματα προέρχονταν από την Κίνα και δεν υπάρχει κανένας ευδιάκριτος τρόπος για να αναγνωριστούν τα πτώματα.

Η εταιρία που κατέχει την Real Bodies, απάντησε με μια δήλωση: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει καμία πραγματική βάση για αυτούς τους ισχυρισμούς. Το αναφερόμενο δείγμα εκτίθεται συνεχώς στο Λας Βέγκας από το 2004 και δεν μπορεί να συσχετιστεί με το άτομο που κατονομάζεται σε αυτούς τους ισχυρισμούς».

«Όλα τα δείγματα προέρχονται από ηθικές αρχές και είναι βιολογικά μη αναγνωρίσιμα. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι όλα τα εκθέματα πληρούν τα υψηλότερα ηθικά και νομικά πρότυπα.»

