Βρετανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε δύο ρωσικά σκάφη κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι το πολεμικό πλοίο παρακολούθησε και ανέκοψε την πορεία δύο ρωσικών πλοίων κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

Βρετανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε δύο ρωσικά σκάφη κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι το περιπολικό πλοίο HMS Severn του Βασιλικού Ναυτικού αναχαίτισε δύο ρωσικά σκάφη στα ανοικτά των βρετανικών ακτών, σε μια επιχείρηση «συνεχούς παρακολούθησης» μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας (MoD), πρόκειται για το πολεμικό RFN Stoikiy και το δεξαμενόπλοιο Yelnya, τα οποία διέσχισαν τα Στενά του Ντόβερ και κινήθηκαν δυτικά στη Μάγχη.

Η παρακολούθηση συνεχίστηκε από το HMS Severn μέχρις ότου το πλοίο παρέδωσε την επιτήρηση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ ανοιχτά της Βρετάνης στη Γαλλία, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση και έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη ενέργεια. Το MoD τονίζει ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή «από τη Μάγχη έως τον Βόρειο Ατλαντικό», καθώς έχει καταγραφεί αυξημένη ρωσική δραστηριότητα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος αποκάλυψε ότι η ρωσική κατασκοπευτική φρεγάτα Yantar φέρεται να χρησιμοποίησε λέιζερ κατά πιλότων της RAF που την παρακολουθούσαν, επιχειρώντας να παρεμβάλει την αποστολή τους. Ο Χίλι υποστήριξε επίσης ότι το Yantar έχει σχεδιαστεί για συλλογή πληροφοριών και χαρτογράφηση υποθαλάσσιων καλωδίων.

Σε δηλώσεις του στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο υπουργός σημείωσε ότι το πλοίο έχει βρεθεί στα όρια των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, ενώ είναι η δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που πλησιάζει την περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε περιστατικά παρεμβολών GPS τα οποία αντιμετώπισαν η φρεγάτα HMS Somerset και άλλα πολιτικά πλοία, χαρακτηρίζοντας τη ρωσική συμπεριφορά «απρόσεκτη και ενοχλητική».

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το Yantar είναι ερευνητικό πλοίο που κινείται σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με το MoD, η δραστηριότητα ρωσικών πλοίων κοντά στα βρετανικά ύδατα έχει αυξηθεί κατά 30% μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αποτροπής και επιτήρησης, τρία αεροσκάφη RAF P-8 Poseidon έχουν αναπτυχθεί στη βάση του Κεφλάβικ στην Ισλανδία — η μεγαλύτερη αποστολή του τύπου στο εξωτερικό έως σήμερα — για περιπολίες στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν πρόσφατες επιχειρήσεις βρετανικών πλοίων, όπως της HMS Duncan που παρακολούθησε τον ρωσικό αντιτορπιλικό Vice Admiral Kulakov, και της φρεγάτας HMS Iron Duke που παρακολουθούσε το υποβρύχιο Novorossiysk.

