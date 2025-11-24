ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ερευνά τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι για πιθανές παραβιάσεις του στρατιωτικού δικαίου

Είναι ασυνήθιστο για το Πεντάγωνο, το οποίο μέχρι τη δεύτερη θητεία του Τραμπ συνήθως προσπαθούσε να ενεργεί και να εμφανίζεται απολιτικοποιημένο, να απειλεί άμεσα ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου, με έρευνα

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ερευνά τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι για πιθανές παραβιάσεις του στρατιωτικού δικαίου

Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Αριζόνα, Μαρκ Κέλι, για πιθανές παραβιάσεις του στρατιωτικού δικαίου, αφού βγήκε στην δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο γερουσιαστής μαζί με άλλους νομοθέτες, να καλούν τους αμερικανικούς στρατιώτες «να μην υπακούσουν σε παράνομες διαταγές».

Η δήλωση του Πενταγώνου, η οποία δημοσιεύθηκε στα social media τη Δευτέρα, επικαλείται έναν ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει την ανάκληση απόστρατων στην ενεργό υπηρεσία με εντολή του υπουργού Άμυνας. Η δήλωση επικαλείται τον νόμο για ενδεχόμενη ανάκληση απόστρατων με σκοπό την πιθανή στρατοδικία ή άλλα μέτρα. Ο Κέλι υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους πριν γίνει αστροναύτης. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του πλοιάρχου.

Είναι ασυνήθιστο για το Πεντάγωνο, το οποίο μέχρι τη δεύτερη θητεία του Τραμπ συνήθως προσπαθούσε να ενεργεί και να εμφανίζεται απολιτικοποιημένο, να απειλεί άμεσα ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου, με έρευνα.

Στη δήλωσή του, το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Κέλι στο βίντεο έθιγαν την «πίστη, το ηθικό ή την καλή τάξη και πειθαρχία των ενόπλων δυνάμεων», επικαλούμενο τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τέτοιες ενέργειες.

«Έχει ξεκινήσει διεξοδική εξέταση αυτών των ισχυρισμών για να καθοριστούν περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεχόμενη ανάκληση για στρατοδικείο ή διοικητικά μέτρα», ανέφερε η δήλωση.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη, ο Κέλι ήταν ένας από τους έξι νομοθέτες με στρατιωτικό παρελθόν που μίλησαν «απευθείας στα μέλη του στρατού».

Σε αυτό ακούγεται ο Κέλι να λέει στους στρατιώτες: «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», ενώ άλλοι νομοθέτες δήλωσαν ότι χρειάζονται στρατιώτες για να «υπερασπιστούν τους νόμους μας... το Σύνταγμά μας».

