Αγγλία: Βουτιά θανάτου για ηλικιωμένο ζευγάρι στα βράχια του Γουίτμπι – Τι αποκάλυψε η έρευνα

Μια τραγική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μήνες μετά τον εντοπισμό των σορών, καθώς η ιατροδικαστική έρευνα στη Βόρεια Αγγλία αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που βρήκε τον θάνατο πέφτοντας από τα απόκρημνα βράχια του East Cliff στο Γουίτμπι - μια παραθαλάσσια πόλη του Νορθ Γιορκσάιρ που δεσπόζει πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα.

Ο 80χρονος Ντέιβιντ Τζέφκοκ και η 74χρονη σύζυγός του Σούζαν Τζέφκοκ εντοπίστηκαν νεκροί στις 30 Ιουλίου, στους πρόποδες των βράχων, κάτω από το ιστορικό Whitby Abbey - ένα σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές σε επισκέπτες, αλλά και γνωστό για το ύψος και την επικινδυνότητά του.

Είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να τερματίσουν τη ζωή τους

Λίγο πριν από το περιστατικό, το ζευγάρι είχε αποστείλει μέσω δικηγόρου επιστολή, στην οποία γνωστοποιούσε την απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ντέιβιντ Τζέφκοκ έδινε σκληρή μάχη με καρκίνο των οστών, γεγονός που είχε επιβαρύνει δραματικά την καθημερινότητά του.

Ο ανιψιός του κατέθεσε πως ο θείος του «βρισκόταν σε συνεχή πόνο και δεν ήθελε να δει την κατάσταση να χειροτερεύει». Για τη Σούζαν Τζέφκοκ ανέφερε πως «τον ακολούθησε από επιλογή», χαρακτηρίζοντας τη στάση της «πράξη αφοσίωσης».

Τα ευρήματα από το σημείο

Στο επάνω μέρος του γκρεμού, η αστυνομία βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αντρικό μπουφάν δεμένο με τούβλο — στοιχείο που θεωρήθηκε ένδειξη προετοιμασίας πριν από την πτώση.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Η έρευνα κατέληξε ότι και οι δύο θάνατοι ήταν αυτοκτονίες. Δεν προέκυψαν ενδείξεις ψυχικής ασθένειας, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τα σοβαρά προβλήματα υγείας του 80χρονου πιθανόν αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή τους.