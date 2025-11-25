Νέα μελέτη: Η μουσική διευκολύνει τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιταχύνει την ανάρρωση

Στις επεμβάσεις, ακόμη και όταν το σώμα είναι ακίνητο και το μυαλό «κοιμισμένο», η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και την έναρξη της θεραπείας, υποστηρίζει μία νέα μελέτη

Νέα μελέτη: Η μουσική διευκολύνει τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιταχύνει την ανάρρωση
Κάτω από τα φώτα ενός χειρουργείου στο Δελχί της Ινδίας, μια γυναίκα κείτεται ακίνητη καθώς οι χειρουργοί ετοιμάζονται να αφαιρέσουν τη χοληδόχο κύστη της. Βρίσκεται υπό γενική αναισθησία: αναίσθητη και εντελώς ακίνητη από ένα μείγμα φαρμάκων που προκαλούν βαθύ ύπνο, μπλοκάρουν τη μνήμη, αμβλύνουν τον πόνο και παραλύουν προσωρινά τους μύες της. Ωστόσο, ανάμεσα στο βουητό των οθονών και τον σταθερό ρυθμό της χειρουργικής ομάδας, μια απαλή ροή μουσικής από ένα φλάουτο παίζει στα ακουστικά που έχει στα αυτιά της.

Ακόμα και όταν τα φάρμακα μπλοκάρουν μεγάλο μέρος του εγκεφάλου της, η ακουστική οδός της παραμένει εν μέρει ενεργή. Όταν ξυπνήσει, θα ανακτήσει τις αισθήσεις της πιο γρήγορα επειδή χρειάστηκε χαμηλότερες δόσεις φαρμάκων και οπιοειδή παυσίπονα σε σχέση με τους ασθενείς που δεν άκουγαν μουσική.

Αυτό, τουλάχιστον, υποδεικνύει μια νέα μελέτη από ομότιμους ερευνητές του Ιατρικού Κολλεγίου Maulana Azad του Δελχί και του Νοσοκομείου Lok Nayak. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Music and Medicine, προσφέρει μερικές από τις ισχυρότερες ενδείξεις μέχρι σήμερα ότι η μουσική που παίζεται κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας μπορεί να μειώσει σε μέτριο αλλά ουσιαστικό βαθμό τις απαιτήσεις για φάρμακα και να βελτιώσει την ανάρρωση.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, την τυπική χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Η διαδικασία είναι σύντομη - συνήθως λιγότερο από μία ώρα - και απαιτεί ιδιαίτερα γρήγορη, «καθαρή» ανάρρωση.

«Στόχος μας είναι το άμεσο εξιτήριο μετά την επέμβαση», λέει η Δρ. Φάρα Χουσεΐν, ανώτερη ειδικός στην αναισθησία και πιστοποιημένη μουσικοθεραπεύτρια για τη μελέτη. «Οι ασθενείς πρέπει να ξυπνούν με καθαρό μυαλό, να βρίσκονται σε εγρήγορση και να έχουν προσανατολισμό, ιδανικά χωρίς πόνο. Με καλύτερη διαχείριση του πόνου, η αντίδραση στο στρες περιορίζεται». Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένα προσεκτικά ισορροπημένο μείγμα πέντε ή έξι φαρμάκων που μαζί διατηρούν τον ασθενή κοιμισμένο, μπλοκάρουν τον πόνο, αποτρέπουν τη μνήμη της χειρουργικής επέμβασης και χαλαρώνουν τους μύες.

Αλλά το σώμα δεν ανταποκρίνεται εύκολα στις χειρουργικές επεμβάσεις. Ακόμα και υπό αναισθησία, αντιδρά: αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί, οι ορμόνες, η αρτηριακή πίεση. Η μείωση και η διαχείριση αυτής της καταιγίδας αντιδράσεων είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της σύγχρονης χειρουργικής φροντίδας. Ο Δρ Χουσεΐν εξηγεί ότι η αντίδραση στο στρες μπορεί να επιβραδύνει την ανάρρωση και να επιδεινώσει τη φλεγμονή, τονίζοντας γιατί η προσεκτική διαχείριση είναι τόσο σημαντική.

Το στρες ξεκινάει ακόμη και πριν από την πρώτη τομή, με τη διασωλήνωση. «Παρόλο που ο ασθενής είναι αναίσθητος και δεν θυμάται τίποτα, το σώμα του εξακολουθεί να αντιδρά στο στρες με αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και τις ορμόνες του στρες» λέει η Δρ. Σόνια Γουαντχαουάν, διευθύντρια-καθηγήτρια αναισθησίας και εντατικής θεραπείας στο Ιατρικό Κολλέγιο Maulana Azad και επόπτρια της μελέτης.

Η ομάδα ερευνητών ήθελε να μάθει εάν η μουσική θα μπορούσε να μειώσει τα οπιοειδή παυσίπονα που χρειάζονται οι ασθενείς. Λιγότερα φάρμακα σημαίνουν ταχύτερη αφύπνιση, σταθερότερα ζωτικά σημεία και μειωμένες παρενέργειες.Έτσι, ξεκίνησαν μια πιλοτική μελέτη που περιελάμβανε οκτώ ασθενείς και η οποία οδήγησε σε μια πλήρη 11μηνη δοκιμή σε 56 ενήλικες, ηλικίας περίπου 20 έως 45 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Όλοι έλαβαν το ίδιο σχήμα πέντε φαρμάκων: ένα φάρμακο που προλαμβάνει τη ναυτία και τον έμετο, ένα ηρεμιστικό, φαιντανύλη, προποφόλη και ένα μυοχαλαρωτικό. Και οι δύο ομάδες φορούσαν ακουστικά ακύρωσης θορύβου - αλλά μόνο μία άκουγε μουσική.

«Ζητήσαμε από τους ασθενείς να επιλέξουν από δύο ηρεμιστικά ορχηστρικά κομμάτια - απαλό φλάουτο ή πιάνο», λέει ο Δρ Χουσεΐν. «Το ασυνείδητο μυαλό εξακολουθεί να έχει περιοχές που παραμένουν ενεργές. Ακόμα κι αν η μουσική δεν ανακαλείται ρητά, η έμμεση επίγνωση μπορεί να οδηγήσει σε ευεργετικά αποτελέσματα».Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Οι ασθενείς που εκτέθηκαν σε μουσική χρειάστηκαν χαμηλότερες δόσεις προποφόλης και φαιντανύλης. Παρουσίασαν ομαλότερη ανάρρωση, χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης ή ορμονών του στρες και πολύ καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. «Δεδομένου ότι η ικανότητα ακοής παραμένει άθικτη υπό αναισθησία», γράφουν οι ερευνητές, «η μουσική μπορεί ακόμα να διαμορφώσει την εσωτερική κατάσταση του εγκεφάλου».

Σαφώς, η μουσική φάνηκε να ηρεμεί την εσωτερική καταιγίδα. «Η ακουστική οδός παραμένει ενεργή ακόμα και όταν είστε αναίσθητοι», λέει ο Δρ Wadhawan. «Μπορεί να μην θυμάστε τη μουσική, αλλά ο εγκέφαλος την καταγράφει».

Η ιδέα ότι το μυαλό πίσω από το αναισθητικό πέπλο δεν είναι εντελώς σιωπηλό έχει απασχολήσει εδώ και καιρό τους επιστήμονες. Σπάνιες περιπτώσεις «ενδοεγχειρητικής επίγνωσης» δείχνουν ασθενείς να ανακαλούν αποσπάσματα από συνομιλίες στο χειρουργείο. Αν ο εγκέφαλος είναι ικανός να αντιλαμβάνεται και να θυμάται αγχωτικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης - ακόμα και όταν ο ασθενής είναι αναίσθητος - τότε θα μπορούσε επίσης να είναι σε θέση να καταγράφει θετικές ή παρήγορες εμπειρίες, όπως μουσική, ακόμη και χωρίς συνειδητή μνήμη.

«Μόλις αρχίζουμε να εξερευνούμε πώς το ασυνείδητο μυαλό αντιδρά σε μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις όπως η μουσική», λέει ο Δρ Χουσεΐν. «Είναι ένας τρόπος εξανθρωπισμού του χειρουργείου».

Η μουσικοθεραπεία δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιατρική. Χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στην ψυχιατρική, την αποκατάσταση εγκεφαλικών επεισοδίων και την παρηγορητική φροντίδα. Αλλά η είσοδός της στον έντονα τεχνικό, μηχανικά ελεγχόμενο κόσμο της αναισθησίας σηματοδοτεί μια ήσυχη μετατόπιση. Εάν μια τόσο απλή παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη χρήση ναρκωτικών και να επιταχύνει την ανάρρωση - έστω και σε μέτριο βαθμό - θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία σκέφτονται την χειρουργική ευεξία.

Καθώς η ερευνητική ομάδα προετοιμάζει την επόμενη μελέτη της που διερευνά την καταστολή με τη βοήθεια μουσικής, βασιζόμενη σε προηγούμενα ευρήματα, μια αλήθεια ήδη διαπερνά τα δεδομένα: ακόμη και όταν το σώμα είναι ακίνητο και το μυαλό κοιμισμένο, φαίνεται ότι μερικές απαλές νότες μπορούν να βοηθήσουν στην έναρξη της θεραπείας.

