Νέα Ζηλανδία: Δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους και δύο διασώθηκαν στο υψηλότερο βουνό της χώρας

Τραγωδία σημειώθηκε στο όρος Αοράκι, το υψηλότερο βουνό της Νέας Ζηλανδίας, όπου δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο άλλοι -από την ίδια ορειβατική ομάδα- διασώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Οι σοροί των δύο ορειβατών έχουν εντοπιστεί και ειδικοί εργάζονται για την ανάσυρσή τους από «ένα δύσκολο αλπικό περιβάλλον», δήλωσε η επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας, Βίκι Γουόκερ. Κανείς από τους ορειβάτες δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Ο αστυνομικός Κέβιν ΜακΕρλέιν δήλωσε στην τοπικής εφημερίδα The Timaru Herald, ότι οι δύο άνδρες ήταν δεμένοι μεταξύ τους με σχοινί όταν έπεσαν κοντά στην κορυφή του Αοράκι, γνωστού και ως Όρος Κουκ.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, ότι τέσσερις ορειβάτες χρειάζονταν βοήθεια στο βουνό. Δύο από τους ορειβάτες διασώθηκαν με ελικόπτερο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, χωρίς να είναι τραυματισμένοι, δήλωσε η Γουόκερ.

Οι διασώστες συνέχιζαν να ψάχνουν όλη τη νύχτα για τους άλλους δύο ορειβάτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το Associated Press.

Το όρος Αοράκι έχει ύψος 3.724 μέτρα και αποτελεί μέρος των Νότιων Άλπεων, της γραφικής και παγωμένης οροσειράς που εκτείνεται κατά μήκος του Νότιου Νησιού. Ο ομώνυμος οικισμός στη βάση του όρους είναι δημοφιλής προορισμός για ντόπιους και τουρίστες.

Από την άλλη, η κορυφή του όρους είναι δημοφιλής μεταξύ έμπειρων ορειβατών. Το έδαφός του όρους είναι δύσκολο για ανάβαση λόγω των χαραδρών, του κινδύνου χιονοστιβάδων, των μεταβλητών καιρικών συνθηκών και της κίνησης των παγετώνων.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 240 θάνατοι στο βουνό. Δεκάδες από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στο βουνό δεν βρέθηκαν ποτέ.