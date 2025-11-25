Ρίτσαρντ Μπράνσον: Πέθανε η σύζυγος του, Τζόαν - Το συγκινητικό «αντίο»

Ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον ανακοίνωσε πριν από λίγο τον θάνατο της συζύγου του, Τζόαν.

Με ανάρτησή του στα social media, ο επικεφαλής της Virgin έγραψε: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η Τζόαν, σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια, πέθανε. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν να επιθυμήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Το ζευγάρι ανυπομονούσε να γιορτάσει την 50ή επέτειό του σε λίγους μήνες, στις 7 Φεβρουαρίου.

Είχαν γνωριστεί το 1976 στο The Manor, ένα στούντιο ηχογραφήσεων της Virgin Records, όπου ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων είπε ότι «ερωτεύτηκε» την Τζέιν με την πρώτη ματιά.

Έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πώς τον γοήτευσε η «όμορφη, πνευματώδης και προσγειωμένη» γυναίκα όταν επισκέφθηκε το στούντιο στο δυτικό Λονδίνο.

Αφού ανακάλυψε ότι δούλευε σε ένα κοντινό κατάστημα, θυμάται πώς άρχισε να την φλερτάρει.

Σε ένα blog του 2015 για τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων της, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον είπε: «Την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που την είδα, ενώ δούλευε σε ένα κατάστημα με αντίκες στο Westbourne Grove, στο Λονδίνο.

Μια ξανθιά, προσγειωμένη, σκωτσέζικη ομορφιά που δεν ανέχονταν τους ανόητους, η Τζόαν ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες γυναίκες που είχα γνωρίσει.

Για να κερδίσω την καρδιά της, έπρεπε να συχνάζω επίμονα στο κατάστημα και να αγοράζω αμέτρητα αντικείμενα πριν αρχίσουμε να φλερτάρουμε».

Ολοκλήρωσε το blog γράφοντας: «Όπως λέει και το ρητό, πίσω από κάθε άντρα υπάρχει μια σπουδαία γυναίκα. Τζόαν, είσαι η σπουδαιότερη γυναίκα από όλες. Χρόνια πολλά και σε ευχαριστώ που επέλεξες να έρθεις μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια».