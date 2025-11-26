Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η ερωτική εξομολόγηση που είχε κάνει στη σύζυγό του πριν πεθάνει

Η Τζόαν Μπράνσον, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών ,ήταν ο «βράχος» στο πλευρό του δισεκατομμυριούχου συζύγου της, Σερ Ρίτσαρντ Mπράνσον, καθώς η Virgin εκτοξεύτηκε από μια νεοσύστατη δισκογραφική εταιρεία σε έναν από τους πιο επιτυχημένους πολυεθνικούς ομίλους της Βρετανίας. Σε μια συγκινητική επιστολή που της έγραψε για την επέτειό τους, ο μεγιστάνας της μουσικής αποκάλυψε ότι η αγάπη του για τη σύζυγό του δεν είχε ξεθωριάσει μετά από δεκαετίες κοινού βίου.

Γιορτάζοντας τα 44 χρόνια από τότε που αντάλλαξαν το πρώτο τους βλέμμα στο στούντιο ηχογράφησης της Virgin, The Manor, το 1976, ο Σερ Ρίτσαρντ μίλησε με ενθουσιασμό για την πρώτη τους ρομαντική συνάντηση ενώ «ετοίμαζε ένα φλιτζάνι τσάι». «Συχνά αποφασίζω για κάποιον μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που τον γνώρισα και ερωτεύτηκα την Τζόαν σχεδόν από τη στιγμή που την είδα», έγραψε σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του το 2020.

«Η Τζόαν ήταν μια Σκωτσέζα κυρία και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα εντυπωσιαζόταν από τις συνηθισμένες μου γελοιότητες.» Ο Σερ Ρίτσαρντ είχε δηλώσει προηγουμένως το 2016 ότι η γυναίκα που είδε στο στούντιο «δεν έμοιαζε με καμία άλλη γυναίκα που είχα γνωρίσει ποτέ». «Ήταν όμορφη. Ήταν έξυπνη. Ήταν πνευματώδης. Ήταν προσγειωμένη. Ήταν διασκεδαστική. Και είχε μάτια φτιαγμένα από μαγεία.»

Μία απο τις πρώτες φωτογραφίες του ζεύγους Μπράνσον

Αφού ανακάλυψε ότι η Τζόαν εργαζόταν σε ένα κοντινό κατάστημα στο Γουέστμπορν Γκρόουβ, άρχισε να την φλερτάρει, επιδεικνύοντας την ίδια αδιάκοπη επιμονή που επέδειξε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών στον επιχειρηματικό κόσμο. Εκείνη την εποχή, η Virgin γινόταν γρήγορα ένα πολύ γνωστό όνομα, αφού το Tubular Bells του Mike Oldfield έγινε η πρώτη επιτυχία της δισκογραφικής.κατομμυριούχο σύζυγό της, Σερ Ρίτσαρντ (στη φωτογραφία: το ζευγάρι μαζί το 2013)

«Το συναίσθημα δεν ήταν αμέσως αμοιβαίο», παραδέχτηκε ο Σερ Ρίτσαρντ το 2016. «Έπρεπε να εργαστώ σκληρά για την προσοχή της και, τελικά, για την αγάπη της». «Μια μέρα, περιπλανήθηκα άσκοπα έξω από το μαγαζί και μετά βρήκα το θάρρος να μπω μέσα», πρόσθεσε ο μεγιστάνας της μουσικής στο blog του το 2020. «Το κατάστημα πουλούσε παλιές πινακίδες και διαφημίσεις, τις οποίες προσποιήθηκα στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος, τη Λιζ, ότι με γοήτευαν.»

«Τις επόμενες εβδομάδες, οι επισκέψεις μου στην Τζόαν μου έφεραν μια εντυπωσιακή συλλογή από παλιές χειροποίητες τενεκεδένιες πινακίδες, οι οποίες διαφήμιζαν τα πάντα, από ψωμί Hovis μέχρι τσιγάρα Woodbine. Εκείνη την εποχή έμενα σε ένα πλωτό σπίτι και σύντομα αυτό γέμισε με πινακίδες που έγραφαν μηνύματα όπως «Βουτήξτε εδώ για τσάι» και «Τίποτα δεν τολμήσατε, τίποτα δεν κερδίσατε».

Η Τζόαν, η οποία είχε γεννηθεί στη Γλασκώβη το 1945 και μεγάλωσε με τον πατέρα της, ξυλουργό πλοίων, μαζί με τα έξι αδέλφια της, προτίμησε να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από την αρχή, παρά τη φήμη του συζύγου της, παρέμεινε πολύ κλειστή, πρόθυμη να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια έδινε συνεντεύξεις.

Παντρεύτηκαν στο Νήσο Νέκερ του δισεκατομμυριούχου, το οποίο αγόρασε σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τη νέα του αγαπημένη. Στην συγκινητική ερωτική του επιστολή, ο Σερ Ρίτσαρντ πρόσθεσε: «Πέρα από τους τίτλους ρεκόρ, οφείλω πολλά στην Τζόαν. Είναι η σύζυγός μου εδώ και 30 χρόνια, σύντροφος εδώ και 44 χρόνια, η μητέρα των δύο υπέροχων παιδιών μας και ο μόνιμος βράχος μου».

«Η Τζόαν ήταν πάντα μια σταθερή πηγή σοφίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μερικές από τις καλύτερες αποφάσεις μου στη ζωή. Στην πραγματικότητα, οφείλω το νησί Νέκερ στην Τζόαν», πρόσθεσε. Το νησί του δισεκατομμυριούχου στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους αγοράστηκε σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τη νέα του σύντροφο - αν και το τέχνασμα δεν λειτούργησε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Ο Σερ Ρίτσαρντ είπε: «Δύο χρόνια αφότου γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, ήθελα να δείξω στην Τζόαν μια μεγαλοπρεπή χειρονομία στοργής. Όταν άκουσα για ένα όμορφο νησί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους που πωλείται, τηλεφώνησα σε αυτούς που το πουλούσαν για να ρωτήσω. Ήμασταν ακόμα στις πρώτες μέρες της Virgin Records και σίγουρα δεν είχα τα χρήματα για να το αγοράσω - αλλά προσπαθήστε να το πείτε αυτό σε έναν ερωτευμένο ανόητο!»

«Ο κτηματομεσίτης μου πρότεινε ένα ταξίδι για να δω το νησί. Πριν το καταλάβουμε, η Τζόαν και εγώ ήμασταν ψηλά στον ουρανό, κοιτάζοντας το μελλοντικό μας σπίτι. Ήταν η δεύτερη φορά που βίωνα τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Μαζί περπατήσαμε γύρω από το Νήσο Νέκερ και κάναμε σχέδια για να το μετατρέψουμε σε σπίτι μας και καταφύγιο για μουσικούς.»

Τα όνειρά μας γρήγορα κατέρρευσαν αφότου απέρριψαν την υψηλότερη προσφορά του. Η επιμονή του ωστόσο απέδωσε καρπούς. Ένα χρόνο αργότερα, αφού «παρακάλεσε και δανείστηκε» πρόσφερε 180.000 δολάρια και το νησί έγινε δικό του. Στη συνέχεια, 11 χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε την Τζόαν στο νησί, το οποίο σύντομα έγινε το σπίτι του ζευγαριού και πιστεύεται ότι αξίζει πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, όταν τα δύο παιδιά τους, η Χόλι και ο Σαμ, ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών. Σήμερα έχουν πέντε εγγόνια. «Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα γνωρίσει την Τζόαν», είχε πει ο Σερ Ρίτσαρντ το 2016. «Σαράντα χρόνια πέρασαν γρήγορα μαζί σου στο πλευρό μου. Ήταν μια μεγάλη, τρελή περιπέτεια γεμάτη διασκέδαση, φιλία και αγάπη. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή ξεχωριστή. Τα μάτια σου είναι ακόμα τόσο μαγικά όσο ήταν πριν από σαράντα χρόνια!»

Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε τον θάνατο της Τζόαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, λίγες μέρες αφότου είχε αναρτήσει με υπερηφάνεια ότι «Όλοι χρειάζονται μια Τζόαν στη ζωή τους», μαζί με μια φωτογραφία της αγαπημένης του συζύγου. Η λαίδη Τζόαν θεωρούνταν ότι ήταν καλά στην υγεία της όταν γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά της αυτό το καλοκαίρι.

«Αν σκεφτόμουν εκείνη την ημέρα στο The Manor πριν από 44 χρόνια, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τι θα έφερναν οι επόμενες τέσσερις δεκαετίες, με μια ζωή γεμάτη αγάπη, υπέροχα παιδιά, την Χόλι και τον Σαμ, και τα υπέροχα εγγόνια μας», είχε πει ο Σερ Ρίτσαρντ στο blog του πριν από πέντε χρόνια. «Δεν θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά χωρίς την Τζόαν, και δεν θα τα κατάφερνα αλλιώς.»

