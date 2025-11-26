Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα κατά άνδρα 100 ετών - Υπηρέτησε σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων

Φωτ. Αρχείου - Αμερικανοί στρατιώτες στο νοσοκομείο στρατοπέδου αιχμαλώτων κοντά στο Limburg της Γερμανίας στις 7 Απριλίου 1945, μετά την απελευθέρωσή τους από την πρώτη στρατιά των ΗΠΑ.

Στο μικροσκόπιο των γερμανικών εισαγγελικών αρχών βρίσκεται άνδρας ηλικίας 100 ετών ο οποίος φέρεται να υπηρέτησε ως φρουρός σε ναζιστικό στρατόπεδο που συμμετείχε σε εκτελέσεις κρατουμένων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι δικαστικές αρχές της πόλης του Ντόρτμουντ ισχυρίζονται ότι τα βίαια εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 1943 και Σεπτεμβρίου 1944, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αντρέας Μπρέντελ.

Ο άνδρας φέρεται να υπηρέτησε σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στο Χέμερ της δυτικής Γερμανίας, όπου κρατούνταν τουλάχιστον 100.000 κρατούμενοι, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και αρκετοί Βρετανοί, Πολωνοί και Γάλλοι στρατιώτες.

Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στο στρατόπεδο από απάνθρωπες συνθήκες όπως κακές συνθήκες υγιεινής, παράσιτα, πείνα και ανεξέλεγκτες ασθένειες όπως δυσεντερία και φυματίωση, ενώ πολλοί κρατούμενοι σκοτώθηκαν βάναυσα από τους φρουρούς.

Οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο ήταν σοβαρά υποσιτισμένοι, καθώς τους έδιναν μόνο μία μερίδα ψωμί την ημέρα, ενώ τους ανάγκαζαν να εκτελούν εξαντλητική εργασία.

Το διαβόητο στρατόπεδο ενέπνευσε την ταινία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου «Hart's War», με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις.

Ο κ. Μπρέντελ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνα συνεχίζεται, αλλά ότι δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Έρευνες 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου

Η υπόθεση άνοιξε από το Κεντρικό Γραφείο των Κρατικών Δικαστικών Αρχών για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών ερευνών, η υπόθεση μεταφέρθηκε στην εισαγγελία του Ντόρτμουντ.

Το Κεντρικό Γραφείο ιδρύθηκε το 1958 και έχει διεξαγάγει σχεδόν 8.000 προκαταρκτικές έρευνες για ναζιστικά εγκλήματα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετές δίκες κατά προσωπικού ναζιστικών στρατοπέδων, με αφορμή την καταδίκη το 2011 του πρώην φρουρού του στρατοπέδου θανάτου Sobibor, John Demjanjuk, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι είχε σκοτώσει άμεσα κάποιον.

Ωστόσο, 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ο χρόνος τελειώνει.

Ο Josef Schuetz, πρώην φρουρός που καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022 σε πέντε χρόνια φυλάκιση, πέθανε λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία 102 ετών.

Τον Απρίλιο, ένας φερόμενος ως πρώην φρουρός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Sachsenhausen κοντά στο Βερολίνο πέθανε πριν προλάβει να δικαστεί για την κατηγορία της συνενοχής στη δολοφονία περισσότερων από 3.300 ανθρώπων.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης