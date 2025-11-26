Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα - Βίντεο

Η στιγμή που η μπασκέτα καταρρέει πάνω στον 16χρονο.

Τραγωδία σε γήπεδο μπάσκετ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Rohtak της Ινδίας, όταν ένας 16χρονος παίκτης της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης σκοτώθηκε την ώρα που έκανε προπόνηση.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Hardik Rathi ήταν μόνος του σε ένα γήπεδο εξωτερικού χώρου. Όταν ο 16χρονος κάρφωσε τη μπάλα στη σκουριασμένη μπασκέτα, αυτή κατέρρευσε και τον πλάκωσε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

? WARNING - TRAGIC INCIDENT IN ROHTAK ?



16-year-old National Level Basketball player Hardik lost his life after a pole fell on him during practice



Poor infrastructure has taken a sportsperson’s life



R.I.P. Hardik ? pic.twitter.com/Wp8hm25dSC — The Khel India (@TheKhelIndia) November 26, 2025

Οι συμπαίκτες του που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έσπευσαν να σηκώσουν τη μπασκέτα και να τον βοηθήσουν, όμως ο τραυματισμός ήταν εξαιρετικά σοβαρός, και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος Hardik υπέστη εσωτερική αιμορραγία από τη πτώση της βάσης της μπασκέτας με δύναμη στο στήθος.

Ποιος ήταν ο 16χρονος Hardik Rathi

Ο Hardik Rathi ήταν ο μεγαλύτερος από δύο αδελφούς και έπαιζε μπάσκετ σε ακαδημία στο Lakhan Majra του Rohtak.

Μιλώντας στο NDTV, ο αδελφός του Hardik, Khadak Singh Rathi, είπε ότι η οικογένειά τους υπέστη μια εξαιρετικά βαριά απώλεια.

«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να ηγηθεί της εθνικής ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ».

Watch #BreakingGround with @VedikaS | "We had complained about the pole, and notice was issued at least 10 times to take cognisance. We had warned that such an incident can happen any time" : Khadak Singh Rathi, brother of Hardik Rathi who died in a tragic basketball accident in… pic.twitter.com/yqXAcdouDb — NDTV (@ndtv) November 26, 2025

Προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, από τις 4 π.μ. έως τις 7 π.μ. και από τις 4.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο ή το σχολείο του ήταν κλειστό, πήγαινε στο γήπεδο για προπόνηση.

Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.

«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana: Έχασα τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να χάσει τον γιο της. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο αδελφός του.

