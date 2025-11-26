Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο
Το μικρό παιδί, που κρατούσε ένα κομμάτι ψωμί στο αριστερό του χέρι, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά τα αρνάκια είχαν άλλη άποψη
Ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο βίντεο ενός μωρού που εγκλωβίστηκε από αρνάκια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη (26/11)
Το παιδί στην Τουρκία βρέθηκε «αιχμάλωτο» των μικρών αρνιών, καθώς κόλλησε μεταξύ αυτών και του τοίχου.
Όσο και να προσπαθούσε το μικρό παιδί, το οποίο κρατούσε ένα κομμάτι φαγητό στο αριστερό του χέρι, τα αρνάκια δεν το άφηναν να διαφύγει.
