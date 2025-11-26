Τα τρομακτικά στρατιωτικά οχήματα που «έκοψαν» οι Βρετανοί επειδή οι φαντάροι τα έτρεμαν

Οι αρχηγοί του στρατού στη Βρετανία αναγκάστηκαν να διακόψουν τη χρήση των νέων τεθωρακισμένων οχημάτων Ajax, μετά από αναφορές στρατιωτών για εμετό και έντονο τρέμουλο που δυσκόλευε τον έλεγχο του σώματός τους.

Επίσης, αναφέρθηκαν προβλήματα δόνησης και ακοής, μετά τις δοκιμές των οχημάτων αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο Salisbury Plain στο Wiltshire. Περίπου 31 στρατιώτες από το Household Cavalry και το Royal Lancers φέρονται να επηρεάστηκαν αρνητικά μετά από 10 έως 15 ώρες μέσα στα οχήματα.

