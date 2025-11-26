Τα τρομακτικά στρατιωτικά οχήματα που «έκοψαν» οι Βρετανοί επειδή οι φαντάροι τα έτρεμαν
Ο βρετανικός στρατός «έκοψε» τα νέα τεθωρακισμένων οχήματα Ajax, επειδή οι στρατιώτες έκαναν εμετό και έτρεμαν τόσο έντονα που δεν μπορούσαν να ελέγξουν το σώμα τους
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι αρχηγοί του στρατού στη Βρετανία αναγκάστηκαν να διακόψουν τη χρήση των νέων τεθωρακισμένων οχημάτων Ajax, μετά από αναφορές στρατιωτών για εμετό και έντονο τρέμουλο που δυσκόλευε τον έλεγχο του σώματός τους.
Επίσης, αναφέρθηκαν προβλήματα δόνησης και ακοής, μετά τις δοκιμές των οχημάτων αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο Salisbury Plain στο Wiltshire. Περίπου 31 στρατιώτες από το Household Cavalry και το Royal Lancers φέρονται να επηρεάστηκαν αρνητικά μετά από 10 έως 15 ώρες μέσα στα οχήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος με καλάσνικοφ και βαλλίστρα
15:50 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
«Ταύρος» για το χρυσό η Deutsche Bank – Πού μπορεί να φτάσει το πολύτιμο μέταλλο
15:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους
15:24 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα - Ρουμανία: Αυτή είναι η δωδεκάδα των Ρουμάνων
15:15 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το πρόσωπο που θα βαφτίσει το μωρό της
08:28 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ