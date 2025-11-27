Ουρουγουάη: Λειτουργεί σχεδόν χωρίς ορυκτά καύσιμα – Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20% φθηνότερο

Μία από τις πιο σταθερές και ευημερούσες χώρες της Νότιας Αμερικής, η Ουρουγουάη, κατάφερε να μηδενίσει σχεδόν τη χρήση ορυκτών καυσίμων και να στραφεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υιοθετώντας μια αντισυμβατική στρατηγική: δεν εστίασε στους περιβαλλοντικούς στόχους.

Σύμφωνα με το Forbes, η Ουρουγουάη απέδειξε ότι «οι κλιματικές πολιτικές αποτυγχάνουν όταν είναι αποσυνδεδεμένες από την οικονομία» και ότι «η μετάβαση λειτουργεί όταν εξοικονομεί χρήματα και δημιουργεί θέσεις εργασίας». Η επιτυχία της χώρας έφερε εξοικονόμηση κόστους και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Το δίλημμα των αυξανόμενων αναγκών

Όπως οι περισσότερες χώρες, έτσι και η Ουρουγουάη (3,5 εκατομμύρια κάτοικοι) δεν διαθέτει σημαντικούς πόρους ορυκτών καυσίμων. Επί χρόνια, κάλυπτε τις αυξανόμενες ανάγκες της συνδυάζοντας την υδροηλεκτρική της ικανότητα με την εισαγωγή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιδοτώντας τις εισαγωγές για να τροφοδοτήσει την αξιόλογη οικονομική της ανάπτυξη (με ΑΕΠ να φτάνει τα $80 δισ. δολάρια).

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Ραμόν Μέντεθ Γκαλαΐν, πρώην υπουργός Ενέργειας της χώρας που επέβλεψε τη μετάβαση, το έθνος βρέθηκε αντιμέτωπο με το δίλημμα της ραγδαίας αυξανόμενης ζήτησης, με τις διακοπές ρεύματος να γίνονται ανησυχητικά συχνές.

Στη δεκαετία του 2010, η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ήταν πλέον οικονομικά μη βιώσιμη, ωθώντας την πολιτική ηγεσία να στρέψει τη συζήτηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η στρατηγική του χαμηλότερου κόστους

Ο Μέντεθ Γκαλαΐν, φυσικός σωματιδίων χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον ενεργειακό τομέα, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του υπουργείου Ενέργειας και εφάρμοσε ένα σχέδιο που επιβίωσε από 5 διαδοχικές κυβερνήσεις.

Η βασική αρχή του μοντέλου ήταν απλή: Η Ουρουγουάη χρειαζόταν ενέργεια με χαμηλό κόστος. Αφού εξαλείφθηκαν οι επιδοτήσεις και οι προκαταλήψεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων, η κυβέρνηση άνοιξε τους διαγωνισμούς για συμβόλαια ενέργειας, εστιάζοντας αποκλειστικά στο χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και παροχής, και όχι σε υποσχέσεις μείωσης εκπομπών.

Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια εγγυήθηκαν προβλέψιμη απόδοση επενδύσεων (ROI) στους επενδυτές, προσελκύοντας περίπου $6 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η μετάβαση οδήγησε στη δημιουργία περίπου 50.000 θέσεων εργασίας (περίπου 3% του εργατικού δυναμικού της χώρας) και το κόστος της ενέργειας είναι πλέον 20% χαμηλότερο από πριν.

Το ενεργειακό μείγμα είναι δυναμικό:

Υδροηλεκτρική ενέργεια καλύπτει σχεδόν τη μισή ζήτηση.

Ο τομέας βιομάζας παράγει το 15% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αιολική και ηλιακή ενέργεια, παρά το μέσο δυναμικό της χώρας, συμπληρώνουν το υπόλοιπο.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό (1-3%) της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από φυσικό αέριο, και αυτό μόνο σε περιόδους που η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πιεσμένη.

Ο Μέντεθ Γκαλαΐν υπογράμμισε ότι κάθε χώρα που επιθυμεί να αντιγράψει το «μοντέλο Ουρουγουάης» πρέπει πρώτα να διορθώσει τα οικονομικά της. «Τα περιβαλλοντικά οφέλη θα έρθουν εκ των υστέρων», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

