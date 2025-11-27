Πέθανε ο πρωταθλητής του γκολφ, Fuzzy Zoeller, σε ηλικία 74 ετών

Ο Fuzzy Zoeller κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του τουρνουά γκολφ Masters στο Augusta National Golf Club στην Augusta της Τζόρτζια, στις 6 Απριλίου 2006.

Ο Fuzzy Zoeller, δύο φορές πρωταθλητής και ένας από τους πιο γνωστούς παίκτες του γκολφ, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με έναν συνάδελφό του.

Ο Brian Naugle, διευθυντής του τουρνουά Insperity Invitational στο Χιούστον, είπε ότι η κόρη του Zoeller τον κάλεσε την Πέμπτη για να του ανακοινώσει την δυσάρεστη είδηση.

Η στιγμή που στοίχειωσε τον Fuzzy Zoeller για το υπόλοιπο της καριέρας του

Ο Fuzzy Zoeller ήταν ο τελευταίος παίκτης που κέρδισε το Τουρνουά Μάστερς στην πρώτη του προσπάθεια, το 1979. Εκείνη την χρονιά είχε κάνει ένα ρατσιστικό αστείο για τον Tiger Woods, και από δημοφιλής και αρεστός, έγινε αντιπαθής σε όλο το κοινό.

Όλα έγιναν το 1979, όταν ο Woods, ο οποίος ήταν μόλις 21 ετών, είχε καταφέρει μια ιστορική και κυρίαρχη νίκη στο Τουρνουά Μάστερς που διεξαγόταν στο Augusta National στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Ο Zoeller είχε τελειώσει το παιχνίδι του και έπινε ένα ποτό, όταν τον σταμάτησε το CNN και τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με τον 21χρονο Woods.

«Αυτό το μικρό αγόρι παίζει καλά. Κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει. Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όταν έρθει εδώ; Να τον χτυπήσετε στην πλάτη και να του πείτε συγχαρητήρια και ότι πρέπει να το απολαύσει για να μην σερβίρει τηγανητό κοτόπουλο του χρόνου. Καταλάβατε;», είπε ο Zoeller.

Χαμογέλασε και χτύπησε τα δάχτυλά του, και καθώς απομακρυνόταν, γύρισε και είπε «Ή λάχανο ή ό,τι άλλο σερβίρουν».

Αυτή η στιγμή τον στοίχειωσε για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Δείτε το βίντεο:

Αργότερα ο Zoeller ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι λάμβανε απειλές θανάτου για χρόνια μετά από εκείνη τη στιγμή. Γράφοντας για το Golf Digest το 2008, είπε ότι ήταν «το χειρότερο πράγμα που έχει περάσει σε όλη του τη ζωή».

«Αν οι άνθρωποι ήθελαν να νιώσω τον ίδιο πόνο που προκάλεσα σε άλλους, είμαι εδώ για να σας πω ότι πέτυχαν τον σκοπό τους», έγραψε ο Zoeller. «Έκλαψα πολλές φορές. Ζήτησα συγγνώμη αμέτρητες φορές για λόγια που είπα για πλάκα και που δεν αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα μου. Έχω εκατοντάδες φίλους, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων διαφορετικής φυλής, που μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ωστόσο, έχω αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό δεν θα ξεχαστεί ποτέ», είχε πει τότε.

Η σύζυγός του Zoeller, Diane, πέθανε το 2021 με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.