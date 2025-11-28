Η εκτόξευση του Soyuz προκάλεσε ζημιές στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ

Η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, μετά από κοινή εκτόξευση με τις ΗΠΑ

Η εκτόξευση του Soyuz προκάλεσε ζημιές στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ

H εκτόξευση του Soyuz

Roscosmos space corporation
Μια εξέδρα εκτόξευσης στο ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης διαστημικού σκάφους που μετέφερε δύο Ρώσους και έναν Αμερικανό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) την Πέμπτη, ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία της Μόσχας (Roscosmos)

Το διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 προσδέθηκε με επιτυχία στον διαστημικό σταθμό και τα τρία μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν, ανέφερε η Roscosmos. Ωστόσο, μετά την επιθεώρηση του Μπαϊκονούρ μετά την εκτόξευση, η κρατική διαστημική υπηρεσία της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι είχε εντοπιστεί «ζημιά σε ορισμένα στοιχεία της εξέδρας εκτόξευσης».

«Διεξάγεται αυτή τη στιγμή αξιολόγηση της κατάστασης του συγκροτήματος εκτόξευσης», δήλωσε η Roscosmos. «Όλα τα απαραίτητα εφεδρικά στοιχεία υπάρχουν για την αποκατάστασή του και οι ζημιές θα εξαλειφθούν πολύ σύντομα», ανέφερε.

Ωστόσο, Ρώσοι διαστημικοί bloggers ισχυρίζονται ότι η ζημιά στο Κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ - το μοναδικό σημείο εκτόξευσης της Ρωσίας για επανδρωμένες αποστολές, που βρίσκεται στην πόλη Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, την οποία μισθώνουν οι Ρώσοι - είναι πιο σοβαρή από ό,τι ισχυρίζονται οι αρχές.

Το πλήρωμα του Soyuz έχει προγραμματιστεί να περάσει 242 ημέρες στον ISS, επιστρέφοντας στη Γη τον Ιούλιο του 2026. Περίπου 40 επιστημονικά πειράματα και δύο εξωπλανητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης αποστολής.

Το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, που κάποτε αποτελούσε πηγή εθνικής υπερηφάνειας, έχει υποφέρει χρόνια από χρόνια υποχρηματοδότηση και σκάνδαλα διαφθοράς. Παρά την σχεδόν πλήρη κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το διάστημα εξακολουθεί να είναι ένας από τους λίγους εναπομείναντες τομείς συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη συνεργασία, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες έχουν διακόψει άλλες συνεργασίες με την Roscosmos στο πλαίσιο της σειράς κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω του πολέμου.

