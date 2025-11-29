ΗΠΑ: Την ενοχή του θα ομολογήσει ο γιός του διαβόητου «Ελ Τσάπο»

Τον Ιούλιο του 2024, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και κατοχή όπλων.

Newsbomb

ΗΠΑ: Την ενοχή του θα ομολογήσει ο γιός του διαβόητου «Ελ Τσάπο»

Σε αυτή την εικόνα, που τραβήχτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017 και παραχωρήθηκε από την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), ο Μεξικανός έμπορος ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν φτάνει στο αεροδρόμιο Μακάρθουρ του Λονγκ Άιλαντ, στο Ρονκόνκομα της Νέας Υόρκης, μετά την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. (DEA μέσω AP)

United States Drug Enforcement A
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του φυλακισμένου στις ΗΠΑ μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», σκοπεύει να ομολογήσει την ενοχή του ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας.

Ο αδερφός του, ο Οβίδιο Γκουσμάν είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούλιο για συνωμοσία που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και δυο κατηγορίες συμμετοχής σε δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης. Ομολόγησε επίσης ότι ο ίδιος και οι τρεις αδερφοί του, γνωστοί ως «Λος Τσαπίτος», είχαν αναλάβει τις δραστηριότητες του πατέρα τους, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν – ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή του Κολοράντο – στο διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και κατοχή όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας, προτίθεται να αλλάξει στάση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σικάγο.

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 κατά την άφιξή του στο Τέξας με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενος από τον συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Ο Σαμπάδα ισχυρίστηκε πως είχε παραπλανηθεί σχετικά με τον προορισμό του ταξιδιού και ουσιαστικά απήχθη από τον Γκουσμάν Λόπες που τον μετέφερε παρά τη θέλησή του στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο φράξιες του ισχυρού καρτέλ – αυτήν που ορκίζεται πίστη στους αδερφούς Γκουσμάν κι εκείνη των υποστηρικτών του Σαμπάδα –, με απολογισμό περίπου 1.200 νεκρούς και 1.400 αγνοούμενους.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα για διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Γιατί πληρώνονται νωρίτερα - Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την ενοχή του θα ομολογήσει ο γιός του διαβόητου «Ελ Τσάπο»

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέα χτυπήματα από ρωσικά drones στο Κίεβο

01:29ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» από Τραμπ στα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν - Μηχάνημα υπέγραφε αντ' αυτού

01:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» - Το βαρύ κατηγορώ της μητέρας του 29χρονου λιμενικού

00:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων του στην Συρία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!

23:47ΥΓΕΙΑ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να μειώσει τα οφέλη της άσκησης για την υγεία

23:38LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Η υποκριτική με βοήθησε να θεραπεύσω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες»

23:29LIFESTYLE

Bruce Willis: Γιατί ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη Ημέρα Λαμπαδηδρομίας : Από το Καρπενήσι στο Μέτσοβο η Ολυμπιακή Φλόγα

23:11LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολάς Μαδούρο - Πιθανή η συνάντηση των δύο ηγετών

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Διαδηλωτές μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

22:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bullying ποδοσφαιριστή της Γκόου Αχεντ Ιγκλς κατά συναδέρφου του – Αποδοκιμάστηκε και απολογήθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» - Το βαρύ κατηγορώ της μητέρας του 29χρονου λιμενικού

00:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδια εξουσίας στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

02:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Γιατί πληρώνονται νωρίτερα - Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

23:11LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

14:33ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις καταιγίδες - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

07:59WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Νήσου του Πάσχα λύθηκε: Ποιο κατασκεύασαν τελικά τα μυστηριώδη αγάλματα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας, η Αττική, η Λέρος και η Πάτμος

16:51ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το «Πιστεύω» στη Νίκαια - Βίντεο

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε εικόνα: Μυστηριώδες κόκκινο φωτοστέφανο στον ουρανό της Ιταλίας – UFO ή κάτι άλλο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ