Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα βουνά της Νορβηγίας, όταν ένας πεζοπόρος εντόπισε μια μοναδική στο είδος της παγίδα μαζικής σύλληψης άγριων ταράνδων, που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι κατά την Εποχή του Σιδήρου. Η ξύλινη παγίδα, μαζί με έναν θησαυρό κυνηγετικών προμηθειών, προσφέρει πλούσιες πληροφορίες για την οργανωμένη κυνηγετική κουλτούρα της πρώιμης νορβηγικής κοινωνίας στον μακρινό βορρά.

Η υποχώρηση των πάγων φανέρωσε μυστικά

Η ανακάλυψη έγινε το 2024 από τον πεζοπόρο Helge Titland στο οροπέδιο Aurlandsfjellet, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων (4.600 πόδια) στην κομητεία Vestland της Νορβηγίας. Η παγίδα αποτελείται από δύο παράλληλες σειρές φραχτών από κομμένους ξύλινους κορμούς, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μετά την υποχώρηση των πάγων.

Η ηλικία του ξύλου, που χρονολογείται μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μ.Χ. (Εποχή του Σιδήρου), καθώς και οι στοίβες από κέρατα ταράνδων, έδωσαν στον Titland την εντύπωση της αρχαιότητας και τον οδήγησαν να ειδοποιήσει το Μουσείο του Μπέργκεν.

Τα ευρήματα

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι η κατασκευή λειτουργούσε διοχετεύοντας τα ζώα μέσα από ένα στενό, προβλέψιμο πέρασμα, όπου οι κυνηγοί μπορούσαν να τα πυροβολήσουν με βέλη. Δίπλα στην παγίδα βρέθηκαν:

Στοίβες από κέρατα ταράνδων .

Μια σιδερένια αιχμή δόρατος .

Πολλά βέλη .

Μια καρφίτσα από κέρατο ταράνδου .

Ένα ξύλινο κουπί βάρκας – εύρημα που προκαλεί έκπληξη σε αυτό το υψόμετρο.

Ο Øystein Skår, αρχαιολόγος στην κομητεία Vestland, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη ξύλινη εγκατάσταση μαζικής σύλληψης που βρίσκεται ποτέ μέσα σε πάγο στη Νορβηγία – και πιθανώς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα κέρατα ταράνδου που ανακαλύφθηκαν στη Νορβηγία Μουσείο του Μπέργκεν

Καταπληκτική διατήρηση

Η αρχαιολογία σε μεγάλα υψόμετρα στη Νορβηγία προσφέρει απίστευτα καλή διατήρηση, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι πάγοι προστατεύουν τα ευαίσθητα οργανικά υλικά, όπως το ξύλο. Η ποιότητα της διατήρησης είναι τόσο υψηλή που, για παράδειγμα, το ξύλινο κουπί βάρκας έχει λεπτομέρειες σαν να κατασκευάστηκε μόλις πριν από μερικές δεκαετίες.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η παγίδα εγκαταλείφθηκε, μαζί με όλα τα εργαλεία, λόγω μιας ψυχρότερης περιόδου που προκάλεσε πυκνές χιονοπτώσεις, θάβοντας τον χώρο κάτω από τον πάγο και εμποδίζοντας τους κυνηγούς να επιστρέψουν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

