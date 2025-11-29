Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

Η υποχώρηση των πάγων φανέρωσε μυστικά που αντιστέκονταν στην ισχύ του χρόνου - Ένας θησαυρός περίπου 2.500 ετών ήρθε στο φως

Newsbomb

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου
Μουσείο του Μπέργκεν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα βουνά της Νορβηγίας, όταν ένας πεζοπόρος εντόπισε μια μοναδική στο είδος της παγίδα μαζικής σύλληψης άγριων ταράνδων, που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι κατά την Εποχή του Σιδήρου. Η ξύλινη παγίδα, μαζί με έναν θησαυρό κυνηγετικών προμηθειών, προσφέρει πλούσιες πληροφορίες για την οργανωμένη κυνηγετική κουλτούρα της πρώιμης νορβηγικής κοινωνίας στον μακρινό βορρά.

Η υποχώρηση των πάγων φανέρωσε μυστικά

Η ανακάλυψη έγινε το 2024 από τον πεζοπόρο Helge Titland στο οροπέδιο Aurlandsfjellet, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων (4.600 πόδια) στην κομητεία Vestland της Νορβηγίας. Η παγίδα αποτελείται από δύο παράλληλες σειρές φραχτών από κομμένους ξύλινους κορμούς, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μετά την υποχώρηση των πάγων.

Η ηλικία του ξύλου, που χρονολογείται μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μ.Χ. (Εποχή του Σιδήρου), καθώς και οι στοίβες από κέρατα ταράνδων, έδωσαν στον Titland την εντύπωση της αρχαιότητας και τον οδήγησαν να ειδοποιήσει το Μουσείο του Μπέργκεν.

Τα ευρήματα

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι η κατασκευή λειτουργούσε διοχετεύοντας τα ζώα μέσα από ένα στενό, προβλέψιμο πέρασμα, όπου οι κυνηγοί μπορούσαν να τα πυροβολήσουν με βέλη. Δίπλα στην παγίδα βρέθηκαν:

  • Στοίβες από κέρατα ταράνδων.

  • Μια σιδερένια αιχμή δόρατος.

  • Πολλά βέλη.

  • Μια καρφίτσα από κέρατο ταράνδου.

  • Ένα ξύλινο κουπί βάρκας – εύρημα που προκαλεί έκπληξη σε αυτό το υψόμετρο.

Ο Øystein Skår, αρχαιολόγος στην κομητεία Vestland, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη ξύλινη εγκατάσταση μαζικής σύλληψης που βρίσκεται ποτέ μέσα σε πάγο στη Νορβηγία – και πιθανώς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

kerata-tarandou.jpg

Τα κέρατα ταράνδου που ανακαλύφθηκαν στη Νορβηγία

Μουσείο του Μπέργκεν

Καταπληκτική διατήρηση

Η αρχαιολογία σε μεγάλα υψόμετρα στη Νορβηγία προσφέρει απίστευτα καλή διατήρηση, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι πάγοι προστατεύουν τα ευαίσθητα οργανικά υλικά, όπως το ξύλο. Η ποιότητα της διατήρησης είναι τόσο υψηλή που, για παράδειγμα, το ξύλινο κουπί βάρκας έχει λεπτομέρειες σαν να κατασκευάστηκε μόλις πριν από μερικές δεκαετίες.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η παγίδα εγκαταλείφθηκε, μαζί με όλα τα εργαλεία, λόγω μιας ψυχρότερης περιόδου που προκάλεσε πυκνές χιονοπτώσεις, θάβοντας τον χώρο κάτω από τον πάγο και εμποδίζοντας τους κυνηγούς να επιστρέψουν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα - Διαγράφονται αυτόματα πρόστιμα και προσαυξήσεις

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκαν τα χρήματα και έγιναν άμεσα... καπνός - Πλήρωσε και επιπλέον

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Άνδρας συνελήφθη με 800 μέτρα κλεμμένα καλώδια - Αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

14:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

WRC: Έγραψε ιστορία ο Οζιέ! Παγκόσμιος Πρωταθλητής για ένατη φορά – Ισοφάρισε τον θρυλικό Λεμπ

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα - 600.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό- Βίντεο

14:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόβλημα με τα Airbus «χτύπησε» και το αεροπλάνο του Πάπα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 8.000 παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων από την Τουρκία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ατζέντα μεταρρυθμίσεων: Φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο στο επίκεντρο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 90χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο σε καφετέρια και τη διέλυσε ανήμερα των Ευχαριστιών

13:38LIFESTYLE

Paul Walker: 12 χρόνια χωρίς τον «μαχητή των δρόμων» - Το μήνυμα του Vin Diesel

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τον τουρισμό στην Ελλάδα - Υποχωρούν οι παραλίες, κερδίζει η ενδοχώρα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Ζημιές και στη Σαντορίνη - Κατέρρευσε τοιχίο, λάσπες στους δρόμους - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου - Στο στόχαστρο και πετρελαιοφόρο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική καταγγελία φοιτήτριας στην Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Θάσο - Προβλήματα σε Ελούντα, Χίο, Τζουμέρκα, Κέρκυρα και Μυτιλήνη

14:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 8.000 παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων από την Τουρκία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue με την αιφνίδια πτώση και τους 15 τραυματίες που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκαν τα χρήματα και έγιναν άμεσα... καπνός - Πλήρωσε και επιπλέον

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αποστρατεύεται έπειτα από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 200mm βροχής σε Τζουμέρκα, Κέρκυρα και Μυτιλήνη - Χάρτης με τα ρεκόρ

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

13:38LIFESTYLE

Paul Walker: 12 χρόνια χωρίς τον «μαχητή των δρόμων» - Το μήνυμα του Vin Diesel

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ