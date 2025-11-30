Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο - «Μετέφερε λαθραίο καύσιμο» υποστηρίζει η Τεχεράνη

Το Ιράν κατέλαβε σήμερα ένα πλοίο με σημαία του Εσουατίνι, το οποίο μετέφερε 350.000 λίτρα λαθραίου καυσίμου, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Συλλάβαμε ένα σκάφος που μετέφερε λαθραίο καύσιμο με τη μορφή ντίζελ και είχε σημαία Σουαζιλάνδης (Εσουατίνι). Οδηγήθηκε στην ακτή της Μπουσέρ κατόπιν δικαστικής εντολής και το περιεχόμενό του θα εκφορτωθεί», δήλωσε διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι τα 13 μέλη του πληρώματος είναι από την Ινδία και από μια γειτονική χώρα.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.

