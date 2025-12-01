Γαλλια: Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από φάρμα που τροφοδοτεί γκουρμέ εστιατόρια

Η εταιρεία L'Escargot Des Grands Crus στο Μπουζί, κοντά στη Ρεμ, δήλωσε ότι της έκλεψαν ολόκληρο το απόθεμά της σε φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια - ένα «πραγματικό πλήγμα» ενόψει της εορταστικής περιόδου. Οι κλέφτες εισέβαλαν στο αγρόκτημα τη νύχτα της Δευτέρας, κόβοντας έναν φράχτη στα σύνορα πριν εισβάλουν σε κτίρια του αγροκτήματος, αλλά η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Franceinfo.

Η αστυνομία αναζητά τώρα τους δράστες, ενώ το αγρόκτημα προσπαθεί να αναπληρώσει το απόθεμά του για να καλύψει τη ζήτηση από τους πελάτες στο τέλος του έτους. Τα βρώσιμα σαλιγκάρια είναι μια γαλλική λιχουδιά, που συνήθως μαγειρεύεται σε σκορδόβουτυρο ή κρασί πριν βγουν από το κέλυφός τους.

Οι παραγωγοί στη Γαλλία βλέπουν αύξηση στις πωλήσεις γύρω στον Δεκέμβριο, καθώς οι άνθρωποι πληρώνουν για να απολαύσουν τη λιχουδιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. «Σίγουρα δεν ήταν το είδος της ανάρτησης που θέλαμε να γράψουμε καθώς πλησιάζουν οι γιορτές», έγραψε η L'Escargot Des Grands Crus ανακοινώνοντας την κλοπή την Πέμπτη.

Συνέχισε περιγράφοντας το περιστατικό ως «σοκ, ακατανόητο γεγονός και πραγματικό πλήγμα για ολόκληρη την ομάδα», προσθέτοντας: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας για να σας ικανοποιήσουμε για τις γιορτές».

Το αγρόκτημα έχει προμηθεύσει εστιατόρια, όπως το βραβευμένο με αστέρι Michelin Les Crayères στη Ρεμ, καθώς και ντελικατέσεν και ιδιώτες πελάτες, αναφέρει το Franceinfo. Φωτογραφίες από το αγρόκτημα μετά την κλοπή δείχνουν ράφια και ψυγεία σχεδόν εντελώς άδεια από προϊόντα σαλιγκαριών.

«Ένα ολόκληρο τμήμα τελικών προϊόντων κλάπηκε από το κατάστημα, καθώς και απόθεμα πρώτων υλών από το εργαστήριό μας», δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο ο Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν, διευθυντής του αγροκτήματος. Ήταν το απόθεμά μας στο τέλος της χρονιάς... Είχαμε ακριβώς την κατάλληλη ποσότητα για να περάσουμε τις γιορτές χωρίς καμία ανησυχία»