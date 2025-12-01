Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για διαφθορά

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Μαδρίτη ζητώντας πρόωρες γενικές εκλογές, καθώς ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει σειρά από καταγγελίες για διαφθορά που αφορούν την οικογένειά του, το κόμμα του και την κυβέρνησή του.

Η διαμαρτυρία της Κυριακής, την οποία οργάνωσε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας με το σύνθημα «Ως εδώ: Μαφία ή δημοκρατία;», πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες αφότου ένας από τους στενότερους πρώην συμμάχους του Σάντσες, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, προφυλακίστηκε από δικαστή που ερευνούσε ένα φερόμενο σχέδιο μίζες για συμβόλαια.

Το ΡΡ υπολόγισε τη συμμετοχή σε 80.000 άτομα, ενώ ο εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή εκτίμησε ότι οι μισοί από αυτούς είχαν συγκεντρωθεί στον Ναό του Ντεμπόντ στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχό, χαρακτήρισε τη νομοθετική εξουσία ως «παράλογη» και είπε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχισή της.

Πρόσθεσε ότι η κράτηση του Άμπαλος πριν από τη δίκη απέδειξε ότι το πολιτικό στυλ του Σάντσες - που χαρακτηρίστηκε ως σαντσισμός - ήταν σάπιο. «Ο Σαντσισμός σημαίνει πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και ηθική διαφθορά», είπε ο Φεϊχού στο πλήθος. « Ο Σαντσισμός είναι στη φυλακή και πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση».

Η Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, η πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP) στην περιοχή της Μαδρίτης - της οποίας ο σύντροφος πρόκειται να δικαστεί επίσης κατηγορούμενος για φορολογική απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων - προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Σε μια χαρακτηριστικά πύρινη ομιλία, επιχείρησε να επικαλεστεί το φάντασμα της ανενεργής βασκικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ, λέγοντας ότι ο Σάντσες είχε παράσχει υποστήριξη στους Βάσκους εθνικιστές που υποστήριζαν την κυβέρνησή του.

«Η ΕΤΑ προετοιμάζει την επίθεσή της στη Χώρα των Βάσκων και στη Ναβάρα, ενώ παράλληλα στηρίζει τον Πέδρο Σάντσες», είπε. «Πείτε μου ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική διαφθορά και μεγαλύτερη προδοσία της Ισπανίας από αυτό». Η ΕΤΑ εγκατέλειψε τον ένοπλο αγώνα της για ανεξαρτησία το 2011 και αυτοδιαλύθηκε επίσημα πριν από επτά χρόνια.

Ο Φέλιξ Μπολάνιος, υπουργός Προεδρίας και Δικαιοσύνης της Ισπανίας, δήλωσε ότι το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό κόμμα Vox - το οποίο δεν συμμετείχε στη διαδήλωση της Κυριακής - ήταν ουσιαστικά τα ίδια και ανταγωνίζονταν για το ποιο θα μπορούσε «να πει τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τον πρωθυπουργό».

Ο Σάντσες, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2018 αφού χρησιμοποίησε ψήφο εμπιστοσύνης για να ανατρέψει την κυβέρνηση ενός εκ των προκατόχων του Φεϊχό, η οποία μαστιζόταν από διαφθορά, έχει ορκιστεί να συνεχίσει παρά τον πολλαπλασιασμό των καταγγελιών για διαφθορά που αφορούν τον κύκλο του και μια σειρά από πρόσφατα δικαστικά χτυπήματα.

Τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας του, Άλβαρο Γκαρσία Ορτίθ, παραιτήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος από το ανώτατο δικαστήριο για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την φορολογική υπόθεση του φίλου της Αγιούσο. Η καταδίκη του ανώτατου εισαγγελέα της Ισπανίας τροφοδότησε περαιτέρω τη συζήτηση σχετικά με την πολιτικοποίηση της δικαστικής εξουσίας και έρχεται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για καταγγελίες για διαφθορά στις οποίες εμπλέκονται η σύζυγος του Σάντσες και ο αδελφός του.

Ενώ ο πρωθυπουργός απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως πολιτικά υποκινούμενες συκοφαντίες , τον Ιούνιο διέταξε το δεξί του χέρι, Σάντος Σερντάν, να παραιτηθεί από τη θέση του οργανωτικού γραμματέα του σοσιαλιστικού κόμματος , αφού ένας δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου βρήκε «αδιάσειστα στοιχεία» για την πιθανή εμπλοκή του σε μίζες για δημόσιες συμβάσεις για υγειονομικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Άμπαλος και ένας από τους βοηθούς του, ο Κόλντο Γκαρσία, κατηγορούνται επίσης για συμμετοχή στην παράνομη επιχείρηση. Οι Σερνάν, Άμπαλος και Γκαρσία αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία και επιμένουν ότι είναι αθώοι.

