Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για διαφθορά

Αυξάνεται η πίεση στον Ισπανό πρωιθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, εν μέσω μίας σειράς καταγγελιών που αφορούν σην οικογένειά του, το κόμμα του και την κυβέρνησή του

Newsbomb

Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για διαφθορά

Διαδήλωση στη Μαδρίτη

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Μαδρίτη ζητώντας πρόωρες γενικές εκλογές, καθώς ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει σειρά από καταγγελίες για διαφθορά που αφορούν την οικογένειά του, το κόμμα του και την κυβέρνησή του.

Η διαμαρτυρία της Κυριακής, την οποία οργάνωσε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας με το σύνθημα «Ως εδώ: Μαφία ή δημοκρατία;», πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες αφότου ένας από τους στενότερους πρώην συμμάχους του Σάντσες, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, προφυλακίστηκε από δικαστή που ερευνούσε ένα φερόμενο σχέδιο μίζες για συμβόλαια.

Το ΡΡ υπολόγισε τη συμμετοχή σε 80.000 άτομα, ενώ ο εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή εκτίμησε ότι οι μισοί από αυτούς είχαν συγκεντρωθεί στον Ναό του Ντεμπόντ στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχό, χαρακτήρισε τη νομοθετική εξουσία ως «παράλογη» και είπε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχισή της.

Πρόσθεσε ότι η κράτηση του Άμπαλος πριν από τη δίκη απέδειξε ότι το πολιτικό στυλ του Σάντσες - που χαρακτηρίστηκε ως σαντσισμός - ήταν σάπιο. «Ο Σαντσισμός σημαίνει πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και ηθική διαφθορά», είπε ο Φεϊχού στο πλήθος. « Ο Σαντσισμός είναι στη φυλακή και πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση».

Η Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, η πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP) στην περιοχή της Μαδρίτης - της οποίας ο σύντροφος πρόκειται να δικαστεί επίσης κατηγορούμενος για φορολογική απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων - προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Σε μια χαρακτηριστικά πύρινη ομιλία, επιχείρησε να επικαλεστεί το φάντασμα της ανενεργής βασκικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ, λέγοντας ότι ο Σάντσες είχε παράσχει υποστήριξη στους Βάσκους εθνικιστές που υποστήριζαν την κυβέρνησή του.

«Η ΕΤΑ προετοιμάζει την επίθεσή της στη Χώρα των Βάσκων και στη Ναβάρα, ενώ παράλληλα στηρίζει τον Πέδρο Σάντσες», είπε. «Πείτε μου ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική διαφθορά και μεγαλύτερη προδοσία της Ισπανίας από αυτό». Η ΕΤΑ εγκατέλειψε τον ένοπλο αγώνα της για ανεξαρτησία το 2011 και αυτοδιαλύθηκε επίσημα πριν από επτά χρόνια.

Ο Φέλιξ Μπολάνιος, υπουργός Προεδρίας και Δικαιοσύνης της Ισπανίας, δήλωσε ότι το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό κόμμα Vox - το οποίο δεν συμμετείχε στη διαδήλωση της Κυριακής - ήταν ουσιαστικά τα ίδια και ανταγωνίζονταν για το ποιο θα μπορούσε «να πει τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τον πρωθυπουργό».

Ο Σάντσες, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2018 αφού χρησιμοποίησε ψήφο εμπιστοσύνης για να ανατρέψει την κυβέρνηση ενός εκ των προκατόχων του Φεϊχό, η οποία μαστιζόταν από διαφθορά, έχει ορκιστεί να συνεχίσει παρά τον πολλαπλασιασμό των καταγγελιών για διαφθορά που αφορούν τον κύκλο του και μια σειρά από πρόσφατα δικαστικά χτυπήματα.

Τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας του, Άλβαρο Γκαρσία Ορτίθ, παραιτήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος από το ανώτατο δικαστήριο για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την φορολογική υπόθεση του φίλου της Αγιούσο. Η καταδίκη του ανώτατου εισαγγελέα της Ισπανίας τροφοδότησε περαιτέρω τη συζήτηση σχετικά με την πολιτικοποίηση της δικαστικής εξουσίας και έρχεται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για καταγγελίες για διαφθορά στις οποίες εμπλέκονται η σύζυγος του Σάντσες και ο αδελφός του.

Ενώ ο πρωθυπουργός απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως πολιτικά υποκινούμενες συκοφαντίες , τον Ιούνιο διέταξε το δεξί του χέρι, Σάντος Σερντάν, να παραιτηθεί από τη θέση του οργανωτικού γραμματέα του σοσιαλιστικού κόμματος , αφού ένας δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου βρήκε «αδιάσειστα στοιχεία» για την πιθανή εμπλοκή του σε μίζες για δημόσιες συμβάσεις για υγειονομικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Άμπαλος και ένας από τους βοηθούς του, ο Κόλντο Γκαρσία, κατηγορούνται επίσης για συμμετοχή στην παράνομη επιχείρηση. Οι Σερνάν, Άμπαλος και Γκαρσία αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία και επιμένουν ότι είναι αθώοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντικό «άνοιγμα» Ανδρουλάκη στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας»: Η Μπριζίτ Μπαρντό καθησυχάζει τους θαυμαστές της για την υγεία της

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την πρωταθλήτρια Φλαμένγκο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Πήρε φωτιά το κτήριο του BBC - Εκκένωση και διακοπή του προγράμματος

10:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Παπαπέτρου στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda 6e στην Ελλάδα: Τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμός

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Θλίψη για Κόουλμαν - Πέθανε η μητέρα του πριν τον αγώνα με Ατρόμητο

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να εξεταστεί η θανατική ποινή και ο χημικός ευνουχισμός σε όσους ασελγούν σε ανήλικα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης μαύρος μύκητας του Τσερνόμπιλ «τρέφεται» από ραδιενέργεια!

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη νοσηλεύεται η 21χρονη - «Έχει δρόμο μπροστά της» - Σήμερα στον εισαγγελέα ο οδηγός

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για διαφθορά

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Έρχεται αφρικανική καταιγίδα...» - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: «Η άγνοια και ο εφησυχασμός συνεχίζουν να απειλούν - Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη»

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη νοσηλεύεται η 21χρονη - «Έχει δρόμο μπροστά της» - Σήμερα στον εισαγγελέα ο οδηγός

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την πρωταθλήτρια Φλαμένγκο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ