Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας - Κρίθηκε ένοχος για διαρροή πληροφοριών

Ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας ανακοίνωσε την παραίτησή του, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο την περασμένη εβδομάδα για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε μια υπόθεση που αφορούσε τον συνεργάτη ενός ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης.

Η πρωτοφανής υπόθεση αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση συνασπισμού του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσες, ο οποίος διόρισε τον Άλβαρο Γκαρσία Ορτίθ το 2022 και έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την αθωότητά του.

Σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters, ο Γκαρσία Ορτίθ ανέφερε ότι η απόφασή του να παραιτηθεί, πριν του επιβληθεί η ποινή που του απαγόρευε να ασκήσει τα καθήκοντά του για δύο χρόνια, προήλθε από «βαθύ σεβασμό» για τις δικαστικές αποφάσεις.

«Αν και η απόφασή μου πηγάζει άμεσα από την απόφαση, είμαι πεπεισμένος ότι υπηρέτησα πιστά το θεσμό στον οποίο έχω την τιμή να ανήκω, με αδιαμφισβήτητη κλίση για δημόσια υπηρεσία, αίσθημα καθήκοντος και θεσμική αφοσίωση», αναφέρει η επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος.

Η αποχώρησή του ήταν ευρέως αναμενόμενη, παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ακόμη αιτιολογήσει την ετυμηγορία του και ο Γκαρσία Ορτίθ ενδέχεται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας και τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

«Σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτήν», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Πιλάρ Αλεγκρία, στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE μετά την παραίτηση του Γκαρσία Ορτίθ, προσθέτοντας ότι η έλλειψη ομοφωνίας και η κοινοποίηση της ετυμηγορίας χωρίς πλήρη απόφαση δημιούργησε ανησυχητικό προηγούμενο και είχε προκαλέσει «απογοήτευση» στο κοινό.

